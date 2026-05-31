Débordements après le sacre du PSG : «On sera intraitables avec ceux qui ont été attrapés», déclare Emmanuel Macron

Le président de la République Emmanuel Macron a pris la parole ce dimanche depuis le palais de l’Élysée. Il est revenu sur les débordements survenus la veille en marge des célébrations du PSG en Ligue des champions, indiquant qu’«on sera intraitables avec ceux qui ont été attrapés».

Au lendemain de leur victoire à Budapest en finale de Ligue des champions, les joueurs du PSG ont été accueillis ce dimanche au palais de l’Élysée. Ils ont été reçus par le président de la République Emmanuel Macron. Dès sa prise de parole, le chef de l’État n’a pas hésité à revenir sur les débordements constatés la veille dans la capitale française ainsi que dans d’autres villes de l’Hexagone.

«Pour commencer, je voudrais dire un mot : malheureusement, on a vu, et je ne veux pas que l’on s’habitue à cela, et personne ne veut que l’on s’habitue à cela, des scènes de violences inacceptables à Paris et dans d’autres villes, hier soir et durant une bonne partie de la nuit», a déclaré Emmanuel Macron, remerciant les forces de l’ordre mobilisées face à «ce qui est inqualifiable».

«Cela n’est pas le foot. Ce n’est pas le sport, ni ce que l’on aime. Merci à nos policiers et à nos gendarmes. On sera intraitables avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir cela. Fini. On en a ras-le-bol. Terminé», a-t-il ajouté.

Pour rappel, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a annoncé dimanche que 780 personnes avaient été interpellées en France lors des festivités consécutives à la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions, un chiffre en hausse de 32 % par rapport à l’an dernier.

57 policiers et gendarmes blessés

Le parquet de Paris a fait état de 306 gardes à vue sur son ressort, dont 81 mineurs. Les infractions reprochées sont pour environ la moitié des atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique.

Soulignant un usage accru des mortiers d’artifice contre les forces de l’ordre, Laurent Nuñez a précisé que «57 fonctionnaires de police et de gendarmerie avaient été blessés» la nuit dernière. Aucun ne l’a été grièvement «au sens médical», même si certaines blessures étaient «impressionnantes», a-t-il indiqué.

Parmi les faits recensés, deux équipages de police ont subi, dans le 6e arrondissement de Paris, «un jet de ce qui pourrait être une bombe agricole» et ont été «blastés» (lésions provoquées par l’onde de choc d’une explosion), a expliqué le parquet.

Deux policiers ont été touchés par des éclats, et une gardienne de la paix, touchée «à huit reprises par des éclats», doit faire l’objet d’une intervention chirurgicale, selon la même source, qui précise que trois autres policiers ont été plus légèrement blessés.