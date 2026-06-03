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Mégafeu dans l’Aude en 2025 : trois agents de l’ONF placés en garde à vue

Le feu avait ravagé 17.000 hectares. [Handout / Sécurité civile / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Selon une source proche de l’enquête, trois agents de l’ONF (Office national des forêts) ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur le méga-incendie qui a touché la Ribaute dans l’Aude en août 2025. Le feu avait causé la mort d’une femme et ravagé 17.000 hectares.

L’enquête rebondit près d'un an après le sinistre. Trois agents de l’Office national des forêts (ONF) ont été placés en garde à vue dans le cadre des investigations sur le gigantesque feu qui a touché la Ribaute dans l’Aude en août 2025.

«A ce stade, il s'agit d'une hypothèse de travail», a précisé la source. L’ONF qui a confirmé l’information a souligné que ses agents ont été placés en garde à vue «à titre personnel».

Le conseil départemental de l’Aude a rappelé que cet incendie a été le plus destructeur en zone méditerranéenne depuis près de 50 ans avec 17.000 hectares ravagés par les flammes. Le feu s’était déclaré le 5 août 2025 dans le secteur de la Ribaute et s’était propagé dans le massif des Corbières.

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Fixé le 8 août après l’intervention de plusieurs milliers de pompiers, il a fallu toutefois attendre le 28 août 2025 pour que le feu soit définitivement éteint. Le bilan humain faisait état d’un mort et vingt-cinq blessés, dont un grave et dix-neuf pompiers. 

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