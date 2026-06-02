Luc Besson accusé de viol : une éventuelle réouverture des investigations tranchée le 23 juin

Le cinéaste Luc Besson, accusé de viol par Sand Van Roy, avait bénéficié d'un non-lieu dans cette affaire. Mais l'actrice ayant fourni de nouveaux éléments, le Parquet général estime qu'une réouverture de l'affaire est justifiée. La cour d'appel de Paris se prononcera sur le sujet le 23 juin.

Le 23 juin prochain, la cour d'appel de Paris tranchera sur une éventuelle réouverture des investigations visant Luc Besson. Le cinéaste français est accusé de viol par l'actrice belgo-néerlandaise Sand Van Roy. Cette affaire, emblématique du mouvement MeToo, s’était close par non-lieu.

Ce mardi 2 juin, une audience s'est tenue à la chambre de l'instruction, laquelle opposait l'avocat de Sand Van Roy à la défense de Luc Besson. Contacté à l'issue de cette audience, l'avocat de la plaignante, Antoine Gitton, n'a pas souhaité commenter. La défense du cinéaste n’a pas non plus voulu s’exprimer.

Le parquet général avait rendu ses réquisitions, en février dernier, demandant la réouverture des investigations. Celui-ci considère, en effet, que des analyses ADN, réalisées sur un sous-vêtement de Sand Van Roy, constituent un «élément nouveau susceptible de caractériser des charges nouvelles (...) justifiant la réouverture de l'information en vue de nouvelles investigations».

Sand Van Roy dénonce une relation d'emprise

Le parquet général cite notamment la requête du conseil, lequel avait fait valoir que «l'ADN du mis en cause a été formellement retrouvé sur la partie postérieure» du sous-vêtement porté par la plaignante le soir des événements présumés. Dans sa requête, le conseil affirme qu’«un fait matériel capital» a été ignoré, regrettant que ce sous-vêtement n'ait «jamais été expertisé de manière adéquate au cours de l'enquête».

Pour rappel, Sand Van Roy avait déposé une plainte pour viol, le 18 mai 2018, quelques heures après un rendez-vous dans un palace parisien avec Luc Besson. Les protagonistes ont donné deux versions différentes. La plaignante accuse l'influent cinéaste de lui avoir imposé une pénétration digitale, malgré ses injonctions à arrêter.

Deux mois après sa plainte initiale, Sand Van Roy a déposé une plainte contre le cinéaste pour d'autres viols et agressions sexuelles. Selon l’actrice, ils ont été commis entre 2016 et 2018, dans le cadre d’une «relation d'emprise professionnelle» et sous menaces de «rétorsion sur sa carrière d'actrice».