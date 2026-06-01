9e édition du sommet «Choose France» : vers un nouveau record d'investissements étrangers ?

La neuvième édition du sommet Choose France se tient ce lundi au château de Versailles. Le président Emmanuel Macron tentera d'attirer un nombre record d'investissements étrangers, après les 40 milliards d'euros annoncés en 2025.

Le président de la République Emmanuel Macron ouvre ce lundi 1er juin les portes du 9e sommet Choose France, qu’il a fondé en 2018.

Près de 200 chefs d’entreprise ont rendez-vous au château de Versailles (Yveines). Le but est de les convaincre d’investir dans l’Hexagone, avec l’objectif de battre le record de 2025.

Emmanuel Macron peut déjà tirer un premier bilan de sa création : si trois milliards d'euros de promesses d'investissements avaient été annoncés il y a huit ans, le compteur était de 40 milliards d’euros l'an passé, et l'Élysée espère faire encore mieux.

l'IA en plein boom

Depuis le premier Choose France, plus de 230 projets ont été annoncés, représentant quelque 87 milliards d'euros et plusieurs milliers d'emplois industriels, contribuant «au renforcement de la souveraineté économique nationale», a souligné l'Élysée.

Cette initiative a contribué à faire de la France le champion européen de l'attractivité des projets d'investissements étrangers. Elle s'est hissée à la première place pendant sept années consécutives selon le baromètre du cabinet de conseil EY publié le 20 mai. Le domaine de l’intelligence artificielle notamment connaît une explosion dans le pays. Le géant japonais SoftBank a d’ailleurs annoncé y investir une somme record de 75 milliards d’euros dans les infrastructures.

Outre sa volonté de faire de la France un des leaders de l'IA, Emmanuel Macron a annoncé vendredi 1,55 milliard d'euros d'investissements publics pour développer quantique et semi-conducteurs, appelant l'Europe à investir «beaucoup plus massivement» si elle veut rester «souveraine» face aux Etats-Unis et à la Chine dans ces technologies.

Du côté des points noirs, la réindustrialisation du pays reste inachevée. Dans ce secteur, c’est notamment l’automobile, la chimie et la métallurgie qui souffrent. Par ailleurs, le chômage, en baisse depuis 2015 jusqu’en 2024, a commencé à remonter.

Selon EY, la France a attiré l'an dernier 852 projets sur 5.026 recensés dans 47 pays européens, en recul de 17% dans un environnement international difficile. Elle devance le Royaume-Uni (730) et l'Allemagne (548). «C'est un signal important que les investisseurs étrangers sont très largement les bienvenus en France», indique Vincent Brenot, avocat associé chez August Debouzy, interrogé par l'AFP.