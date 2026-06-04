Voici les 20 communes où le niveau de richesse est le plus élevé, selon l'Observatoire des inégalités

L’Observatoire des inégalités définit un Français comme «riche» s’il gagne plus du double du niveau de vie médian, soit au moins 4.292 euros par mois. Selon ce critère, voici les villes où le niveau de richesse est le plus élevé.

L’Observatoire des inégalités défend l’idée de créer un «seuil de richesse», miroir du «seuil de pauvreté» pour définir une catégorie de population qui pourrait davantage être mise à contribution. Pour entrer dans cette catégorie de 4,8 millions de personnes, il faut percevoir «plus du double du niveau de vie médian, soit 4.292 euros net par mois après impôt pour une personne seule, 6.438 euros net par mois après impôt pour un couple sans enfant ou 10.730 euros net par mois après impôt pour un couple avec deux adolescents.

Le rapport montre aussi une répartition géographique assez réduite. Par exemple, 35% des ménages au dessus du seuil de richesse habitent en région parisienne, qui profite notamment de la concentration de grandes entreprises. Le point sur les 20 communes qui présentent le plus haut pourcentage de leur population, considéré comme «riche», c’est-à-dire d’habitants placés au-dessus du seuil de richesse (à noter que les arrondissements de Paris sont comptés comme des communes).

Neuilly-sur-Seine (49%)

Neuilly-sur-Seine est une commune française située dans le département des Hauts-de-Seine, en région Île-de-France. Elle est limitrophe de la ville de Paris au nord-ouest, sur la rive droite de la Seine. La ville compte environ 60.000 habitants dont 49% sont situés au dessus du seuil de richesse. Elle est à ce titre considérée comme la ville qui concentre le plus de richesse en France.

Divonne-les-Bains (48%)

Divonne-les-Bains est une ville française située dans le département de l'Ain. Elle se trouve sur la frontière avec la Suisse romande, entre le pied du Jura et le lac Léman. Elle fait partie du Genevois français et du Grand Genève. La ville compte à peine plus de 10.000 habitants, et se place en deuxième position du classement.

Paris 7e (48%)

Ce quartier raffiné comprend l'emblématique tour Eiffel et le parc du Champ-de-Mars. Il attire aussi les touristes avec ses sites culturels dont le musée d'Orsay et sa collection d'œuvres impressionnistes, le musée Rodin avec son jardin de sculptures et le musée de l'Armée des Invalides, qui abrite le tombeau de Napoléon. Les touristes et les Parisiens se pressent également dans les épiceries gastronomiques ainsi que dans les restaurants et les cafés animés près du grand magasin Le Bon Marché.

Paris 8e (45%)

Ce quartier chic est composé de la grande avenue des Champs-Élysées, qui relie l'Arc de Triomphe au rond-point de la place de la Concorde. Dotée de boutiques haut de gamme et de nombreux bureaux, la zone est fréquentée par une foule éclectique de passionnés de mode, de touristes et d'employés locaux. Elle comprend également plusieurs musées d'art, notamment le Grand Palais, qui propose des expositions de premier plan.

Paris 16e (42%)

Le très chic 16e arrondissement abrite des ambassades étrangères et des musées renommés, notamment la fondation Louis Vuitton et le palais de Tokyo, où sont exposées des œuvres d'art contemporain. Le quartier de Passy comprend des restaurants branchés et la maison-musée de Balzac où vivait le romancier. Les familles se rendent au bois de Boulogne pour ses lacs de plaisance et son parc d'attractions pour enfants.

Paris 6e (42%)

Le jardin du Luxembourg domine le quartier chic de la Rive Gauche, qui comprend des boutiques et restaurants branchés, ainsi que l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés datant du VIe siècle, la plus ancienne église de Paris. Des bouquinistes vendent des livres anciens sur les rives de la Seine, tandis que le boulevard Saint-Germain attire les touristes et les amateurs de littérature dans les célèbres cafés Les Deux Magots et Flore, autrefois fréquentés par des écrivains tels qu'Hemingway et Camus.

Le Vésinet (41%)

Le Vésinet est une commune française située à l'est du département des Yvelines en région Île-de-France. Officiellement érigée en commune autonome le 31 mai 1875, elle présente la particularité d'être née d'un des premiers lotissements créés en région parisienne à la fin du XIXe siècle.

Saint-Cloud (35%)

Saint-Cloud est une commune française située dans le département des Hauts-de-Seine, en région Île-de-France. C'est une ville résidentielle aisée de la banlieue parisienne, en bordure et sur la rive gauche de la Seine. Elle est principalement connue pour le parc de Saint-Cloud qu'elle abrite.

Saint-Julien-en-Genevois (34%)

Saint-Julien-en-Genevois est une commune française située dans le département de la Haute-Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle fait partie de l'agglomération transfrontalière du Grand Genève.

Paris 9e (34%)

Le 9e arrondissement est connu pour ses théâtres, dont l'opéra Garnier, qui date de 1875. L'arrondissement est aussi connu pour ses grands magasins Galeries Lafayette et Printemps, et ses passages couverts autour des Grands Boulevards. Dans le quartier branché du sud de Pigalle, les restaurants gastronomiques se mêlent aux musées intimes dont le musée Gustave Moreau.

Croissy-sur-Seine (34%)

Croissy-sur-Seine est une commune française du département des Yvelines, dans la région Île-de-France. Ses habitants sont appelés les Croissillons.

Paris 1er (32%)

Le musée du Louvre, qui abrite la Joconde, est le cœur de ce quartier animé où l'on trouve des boulevards haussmanniens, des parcs tels que le jardin des Tuileries, ainsi que le Palais-Royal, édifié au XVIIe siècle. Il est aussi pourvu de nombreuses boutiques de créateurs et de bijouteries de luxe le long de la rue Saint-Honoré et autour de la place Vendôme. Les enseignes de mode internationales du quartier des Halles sont installées dans la rue de Rivoli et dans un centre commercial souterrain.

Garches (31%)

Garches est une commune française du département des Hauts-de-Seine en région Île-de-France. La commune est bourgeoise et résidentielle, comprenant de nombreux pavillons.

Paris 3e (30%)

Également appelé le Haut-Marais, le 3e arrondissement est une enclave branchée réunissant cafés, restaurants et boutiques. Les amateurs d'art se retrouvent dans les galeries modernes et au musée Picasso ou au musée des Arts et Métiers, qui propose une visite aux passionnés d'histoire scientifique. Quant au marché animé des Enfants Rouges, il est très prisé pour ses étals d'alimentation internationale.

Paris 5e (30%)

Surnommé le Quartier latin, le 5e arrondissement comprend l'université Paris-Sorbonne ainsi que des cafés appréciés des étudiants. Il est également réputé pour ses librairies, dont la célèbre Shakespeare and Company. Ce quartier possède plusieurs sites adaptés aux familles, notamment le jardin des Plantes et le muséum national d'Histoire naturelle. L'arrondissement est également connu pour abriter le Panthéon, où reposent des célébrités comme Voltaire et Marie Curie.

Gex (30%)

Gex est une commune française, sous-préfecture du département de l'Ain, située dans le nord-est de celui-ci, à l'extrémité de la région Auvergne-Rhône-Alpes ; elle est la capitale de la région naturelle et historique du pays de Gex. Elle fait partie du Grand Genève.

Ville-d’Avray (30%)

Ville-d'Avray est une commune française, située dans le département des Hauts-de-Seine en région Île-de-France, au sud-ouest de Paris et à proximité de Versailles, en limite du département des Yvelines.

Saint-Genis-Pouilly (29%)

Saint-Genis-Pouilly est une commune française, située dans le département de l'Ain en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle se trouve dans le pays de Gex. Bordant la frontière suisse, elle fait partie de l'agglomération transfrontalière de Genève.

Paris 17e (29%)

Au sein du 17e arrondissement, les jeunes résidents branchés se réunissent dans les bars tendance de la place de Clichy, tandis que les touristes viennent visiter le musée national Jean-Jacques-Henner.

Le quartier des Batignolles, avec ses ruelles qui regorgent de boutiques, de bars à vin et de restaurants, attire une foule bohème. À proximité, d'imposants boulevards convergent vers la place Charles-de-Gaulle, point de départ des Champs-Élysées.

Vétraz-Monthoux (29%)

Vétraz-Monthoux est une commune française située dans le département de la Haute-Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle fait partie de l'agglomération du Grand Genève. Elle est née de la fusion des communes de Vétraz et de Monthoux au XIXe siècle.