Impôts : voici la date des deux prochains virements pour des millions de français

Dans les prochaines semaines, l’administration fiscale va procéder à deux virements très attendus par des millions de Français. Voici les dates des deux virements que le fisc versera aux contribuables.

Bonne nouvelle pour le porte-feuille de certains Français. Deux versements distincts vont arriver dans les prochaines semaines sur les comptes bancaires de plusieurs millions de Français. L’administration fiscale s’apprête en effet à procéder à la fois au paiement d’une aide exceptionnelle liée aux frais de carburant et au remboursement d’un éventuel trop-perçu d’impôt. Deux dispositifs différents, mais très attendus par les contribuables.

Une prime carburant de 100 € versée entre juin et fin juillet

Pour soutenir les actifs confrontés à la hausse des coûts de déplacement depuis la guerre au Moyen-Orient, le gouvernement a mis en place une prime carburant d’un montant de 100 euros. Ce dispositif, prévu par le décret n° 2026-333, sera versé à partir de juin et jusqu’à la fin du mois de juillet aux bénéficiaires éligibles.

Cette aide concerne les personnes utilisant leur véhicule personnel pour leurs trajets professionnels, sous certaines conditions. Il faut que la distance domicile-travail soit supérieure à 15 km (soit 30 km aller-retour), ou qu'il y ait au moins 8.000 km parcourus par an toujours dans le cadre professionnel. Autre critère important : le revenu fiscal de référence par part pour l’année 2024 ne doit pas dépasser 16.880 euros. Selon les estimations du gouvernement, près de 3 millions de personnes pourraient être concernées.

Attention, toutefois, cette aide n’est pas versée automatiquement. Il est nécessaire d’en faire la demande depuis le 27 mai sur le site des impôts. Les démarches restent ouvertes jusqu’à fin juillet. Une fois le dossier validé, le versement intervient généralement sous une dizaine de jours.

Un virement automatique pour le remboursement d’un trop-perçu d’impôt

Le second versement concerne le remboursement d’un éventuel trop-perçu d’impôt qui touche également plusieurs millions de contribuables. Il intervient lorsque les montants prélevés à la source sont supérieurs à l’impôt réellement dû après la déclaration de revenus. Cela peut notamment arriver en cas de baisse de revenus non prise en compte dans le taux de prélèvement, ou encore grâce à des crédits et réductions d’impôt (services à la personne, dons, frais de garde d’enfants, etc.).

Ce remboursement est entièrement automatique. L'administration fiscale calcule le montant et effectue le virement directement sur le compte bancaire enregistré par le contribuable. Les versements sont attendus entre fin juillet et début août. Les personnes concernées peuvent généralement consulter le montant sur leur déclaration en ligne ou sur l’avis de situation déclarative disponible dans leur espace personnel.

Pour plus d’informations officielles, les contribuables peuvent consulter le site de l’administration fiscale : impots.gouv.fr