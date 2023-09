Elections sénatoriales : comment sont élus les sénateurs ?

Les élections sénatoriales auront lieu ce dimanche 24 septembre. L'occasion de rappeler les étapes par lesquelles les futurs sénateurs doivent passer, avant de pouvoir siéger au sein de cette assemblée.

Dimanche, 170 sièges seront renouvelés au Sénat. Ces élections sont très importantes pour l'équilibre du gouvernement, mais restent pourtant assez peu suivies par les Français. Et pour cause, ce ne sont pas les citoyens qui élisent les sénateurs.

Entre grands électeurs

Chaque sénateur est élu pour un mandat de six ans. Il siège ainsi au Sénat, qui est renouvelé par moitié tous les trois ans, depuis 2011, mais toujours par un suffrage universel indirect.

Les sénateurs sont élus par les grands électeurs. Ce sont tous des délégués des conseils municipaux et départementaux, des députés, des sénateurs, mais aussi des conseillers généraux et régionaux. Sans oublier les membres des assemblées territoriales pour certaines collectivités d'Outre-mer (Martinique, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Nouvelle-Calédonie).

Ce collège électoral est constitué à 90 % par les délégués et membres des conseils municipaux.

Des élections en deux scrutins

Les élections sénatoriales se dérouleront sur toute la journée de ce dimanche 24 septembre. La particularité de ces élections est la division en deux types de scrutins. Attention, la difficulté commence ici.

Tout d'abord, un scrutin majoritaire à deux tours. Il concerne les circonscriptions désignant un ou deux sénateurs. Un candidat doit obtenir la majorité absolue pour être élu, ce qui représente 25 % des inscrits. Mais si aucun n'a reçu la majorité, un second tour est organisé. En cas d'égalité, c'est le candidat le plus âgé qui est élu.

D'un autre côté, il existe le scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Il concerne quant à lui les circonscriptions désignant trois sénateurs ou plus. Dans celui-ci, les candidats se regroupent par liste et le nombre de sièges à pourvoir est attribué en fonction du nombre de voix. Pour cela, il faut définir le quotient électoral, c'est-à-dire le nombre de voix pour obtenir un siège, puis le diviser par le total des voix obtenues.

Afin de répartir les voix restantes, deux méthodes sont applicables : la méthode du plus fort reste et la méthode de la répartition à la plus forte moyenne (qui est la plus souvent utilisée). Ce deuxième scrutin permet une représentation fidèle du corps électoral.