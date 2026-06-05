Un jeune dauphin retrouvé mort sur une plage d'Antibes

Jeudi 4 juin, un jeune dauphin s'est échoué sur une plage d'Antibes. Malgré l'intervention des pompiers, l'animal marin est décédé.

Une terrible nouvelle. Jeudi 4 juin, un jeune dauphin a été retrouvé sur la plage des pêcheurs d'Antibes, entre le port Gallice et le port du Croûton. L'animal aurait été aperçu par plusieurs personnes présentes sur place, comme le rapporte Nice-Matin.

Trois sapeurs-pompiers spécialisés en secours animaliers sont intervenus sur place. «Malheureusement ce dernier était décédé», ont alerté les services de secours. Contacté dans la soirée, un établissement a confirmé la présence de l'animal.

Les secours ont transporté le cadavre de l'animal au laboratoire vétérinaire départemental. Une autopsie a ensuite été réalisée.

«Nous étions en train de boire un cocktail à la plage Baba au cap d'Antibes lorsque nous avons vu se rapprocher du rivage un dauphin. Entre les gens qui prennent des photos et des vidéos de l'animal mort et les enfants qui sont sur la plage publique et qui assistent à cela, je trouve ça dommage», affirme un témoin.