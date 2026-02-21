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JO 2026 : le programme complet du samedi 21 février

Lou Jeanmonnot sera en lice sur la mass start. [REUTERS/Matthew Childs]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Pour l’avant-dernière journée des JO 2026, ce samedi 21 février, il y aura du biathlon, du ski alpinisme ou encore du hockey sur glace et du bobsleigh.

BIATHLON 

14h15 : Mass start femmes

BOBSLEIGH 

10h00 : 1ère manche Bobsleigh à quatre 
11h57 : 2e manche Bobsleigh à quatre 
19h00 : 3e manche Bobsleigh à deux féminin
21h05 : 4e manche Bobsleigh à deux féminin

CURLING

14h05 : Match pour la 3e place du tournoi féminin 
19h05 : Finale homme Canada - Grande-Bretagne

HOCKEY SUR GLACE 

20h40 : Match pour la 3e place du tournoi masculin

PATINAGE DE VITESSE 

15h00 : Demi-finales Mass-start hommes 
16h40 : Finale Mass-start hommes 
15h50 : Demi-finales Mass-start femmes 
17h15 : Finale Mass-start femmes

SKI ACROBATIQUE

19h30 : Manche 1 Half-pipe femmes, finale 
19h59 : Manche 2 Half-pipe femmes, finale 
20h28 : Manche 3 Half-pipe femmes, finale 
10h00 : Qualifications Skicross hommes 
12h00 : 8e de finale Skicross hommes 
12h35 : Quarts de finale Skicross hommes 
12h54 : Demi-finales Skicross hommes 
13h15 : Finale Skicross hommes 
10h45 : Manche 1 Saut par équipes mixtes, finale 
11h45 : Manche 2 Saut par équipes mixtes, finale

SKI ALPINISME 

13h30 : Relais mixte

SKI DE FOND 

11h00 : 50 km hommes 

JO 2026programme

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