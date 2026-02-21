JO 2026 : le programme complet du samedi 21 février

Pour l’avant-dernière journée des JO 2026, ce samedi 21 février, il y aura du biathlon, du ski alpinisme ou encore du hockey sur glace et du bobsleigh.
BIATHLON
14h15 : Mass start femmes
BOBSLEIGH
10h00 : 1ère manche Bobsleigh à quatre
11h57 : 2e manche Bobsleigh à quatre
19h00 : 3e manche Bobsleigh à deux féminin
21h05 : 4e manche Bobsleigh à deux féminin
CURLING
14h05 : Match pour la 3e place du tournoi féminin
19h05 : Finale homme Canada - Grande-Bretagne
HOCKEY SUR GLACE
20h40 : Match pour la 3e place du tournoi masculin
PATINAGE DE VITESSE
15h00 : Demi-finales Mass-start hommes
16h40 : Finale Mass-start hommes
15h50 : Demi-finales Mass-start femmes
17h15 : Finale Mass-start femmes
SKI ACROBATIQUE
19h30 : Manche 1 Half-pipe femmes, finale
19h59 : Manche 2 Half-pipe femmes, finale
20h28 : Manche 3 Half-pipe femmes, finale
10h00 : Qualifications Skicross hommes
12h00 : 8e de finale Skicross hommes
12h35 : Quarts de finale Skicross hommes
12h54 : Demi-finales Skicross hommes
13h15 : Finale Skicross hommes
10h45 : Manche 1 Saut par équipes mixtes, finale
11h45 : Manche 2 Saut par équipes mixtes, finale
SKI ALPINISME
13h30 : Relais mixte
SKI DE FOND
11h00 : 50 km hommes