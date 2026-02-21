JO 2026 : le programme complet du samedi 21 février

Pour l’avant-dernière journée des JO 2026, ce samedi 21 février, il y aura du biathlon, du ski alpinisme ou encore du hockey sur glace et du bobsleigh.

BIATHLON

14h15 : Mass start femmes

BOBSLEIGH

10h00 : 1ère manche Bobsleigh à quatre

11h57 : 2e manche Bobsleigh à quatre

19h00 : 3e manche Bobsleigh à deux féminin

21h05 : 4e manche Bobsleigh à deux féminin

CURLING

14h05 : Match pour la 3e place du tournoi féminin

19h05 : Finale homme Canada - Grande-Bretagne

HOCKEY SUR GLACE

20h40 : Match pour la 3e place du tournoi masculin

PATINAGE DE VITESSE

15h00 : Demi-finales Mass-start hommes

16h40 : Finale Mass-start hommes

15h50 : Demi-finales Mass-start femmes

17h15 : Finale Mass-start femmes

SKI ACROBATIQUE

19h30 : Manche 1 Half-pipe femmes, finale

19h59 : Manche 2 Half-pipe femmes, finale

20h28 : Manche 3 Half-pipe femmes, finale

10h00 : Qualifications Skicross hommes

12h00 : 8e de finale Skicross hommes

12h35 : Quarts de finale Skicross hommes

12h54 : Demi-finales Skicross hommes

13h15 : Finale Skicross hommes

10h45 : Manche 1 Saut par équipes mixtes, finale

11h45 : Manche 2 Saut par équipes mixtes, finale

SKI ALPINISME

13h30 : Relais mixte

SKI DE FOND

11h00 : 50 km hommes