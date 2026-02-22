JO 2026 : le programme complet du dimanche 22 février

Pour la dernière journée de ces JO 2026, ce dimanche 22 février, il y aura à suivre du bosbsleigh, du ski de fond, du curling et les finales de hockey. Et bien sûr, la cérémonie de clôture.
Bobsleigh
10h00 : bob à quatre hommes (manche 3)
12h15 : bob à quatre hommes (manche 4)
Ski de fond
10h00 : 50 km classique départ en ligne (femmes)
Curling
11h05 : Suisse – Suède (finale femmes)
Hockey sur glace
14h10 : Canada - États-Unis (finale hommes)
Cérémonie de clôture
20h30 à l’Arène olympique de Vérone