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JO 2026 : le programme complet du dimanche 22 février

Le hockey sur glace va clôturer les épreuves de ces JO 2026. [REUTERS/David W Cerny]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Pour la dernière journée de ces JO 2026, ce dimanche 22 février, il y aura à suivre du bosbsleigh, du ski de fond, du curling et les finales de hockey. Et bien sûr, la cérémonie de clôture.

Bobsleigh

10h00 : bob à quatre hommes (manche 3)
12h15 : bob à quatre hommes (manche 4)

Ski de fond

10h00 : 50 km classique départ en ligne (femmes)

Curling

11h05 : Suisse – Suède (finale femmes)

Hockey sur glace

14h10 : Canada - États-Unis (finale hommes)

Cérémonie de clôture

20h30 à l’Arène olympique de Vérone

JO 2026programme

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