Vents violents : voici le seul département placé en vigilance jaune ce samedi

Un seul département a été placé en vigilance jaune par Météo-France pour des risques de vents violents dans la journée du samedi 6 juin.

Prudence sur les côtes normandes. Pour la journée de ce samedi, Météo-France a classé un département, la Manche, en vigilance jaune «vents violents». D'importantes rafales sont attendues.

Selon les prévisionnistes, la vigilance sera effective dès minuit, et ce jusqu’aux alentours de 18h.

Météo-France

À noter que six autres départements ont par ailleurs été placés en vigilance jaune pour des risques d'orages dans la journée de ce samedi.

Météo-France appelle les habitants des départements concernés à faire preuve de prudence.

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