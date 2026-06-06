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Vents violents : voici le seul département placé en vigilance jaune ce samedi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un seul département a été placé en vigilance jaune par Météo-France pour des risques de vents violents dans la journée du samedi 6 juin. 

Prudence sur les côtes normandes. Pour la journée de ce samedi, Météo-France a classé un département, la Manche, en vigilance jaune «vents violents». D'importantes rafales sont attendues. 

Selon les prévisionnistes, la vigilance sera effective dès minuit, et ce jusqu’aux alentours de 18h. 

Météo-France

À noter que six autres départements ont par ailleurs été placés en vigilance jaune pour des risques d'orages dans la journée de ce samedi. 

Météo-France appelle les habitants des départements concernés à faire preuve de prudence.

Sur le même sujet Éclaircies passagères, averses orageuses et remontée des températures... Quel temps va-t-il faire pour ce premier week-end de juin ? Lire

Vous pouvez retrouver toutes les dernières informations concernant les vigilances météorologiques ici

 

Météovigilance météovents violents

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