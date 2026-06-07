Convaincue par un faux Emmanuel Macron, elle perd 10.000 euros dans une arnaque aux placements

Séduite par des publicités promettant des apports financiers fructueux, une femme a été victime de fraude et s’est fait dérober 10000 euros. Cette dernière affirme être «tombée dans le panneau» à cause d’une annonce très réaliste mettant en scène le président Emmanuel Macron.

C’est une opération frauduleuse qui a coûté cher à cette habitante de Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle. Victime d’une arnaque sur les réseaux sociaux, elle s’est fait soutirer 10.000 euros en l’espace de quelques jours. En naviguant sur le web, cette utilisatrice est tombée sur des publicités mettant en scène le président Emmanuel Macron et le chef d’entreprise Bernard Arnault sous forme d’avatars. Créés à partir de l’intelligence artificielle, ces derniers promettaient des placements financiers très avantageux.

Concrètement, il était demandé à l’utilisatrice de renseigner ses coordonnées bancaires afin de bénéficier «d’apports financiers très avantageux sans risque». Pour rendre l’opération plus crédible, un prétendu conseiller financier l’a appelée en lui demandant de télécharger un logiciel sur son ordinateur afin de faciliter la transaction. Une fois installé, ce logiciel a permis au fraudeur d’accéder à ses informations bancaires et de lui soutirer de l’argent.

L’intelligence artificielle au cœur des nouvelles fraudes

Après avoir récupéré les données de la victime, le faux conseiller a pu lui dérober 5.000 euros à deux reprises, à quelques jours d’intervalle. Face à cette recrudescence d’arnaques, le commissariat de Pont-à-Mousson appelle à la vigilance et rappelle que les banques ne demandent jamais les coordonnées bancaires de leurs clients, que ce soit par téléphone ou par message.

Mais malgré ces recommandations, de nombreuses personnes continuent de se faire arnaquer au quotidien. Avec l’essor de l’intelligence artificielle, les fraudes deviennent de plus en plus difficiles à détecter. Récemment, un autre habitant de la commune a également été victime d’une arnaque téléphonique et a perdu près de 5.000 euros.