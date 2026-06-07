Free party dans l'Hérault : des centaines de personnes toujours rassemblées ce dimanche, malgré l'interdiction

Malgré une interdiction préfectorale, plusieurs centaines de personnes sont toujours réunies ce dimanche sur un terrain de Ferrières-les-Verreries, dans l’Hérault, où une free party a commencé dans la nuit de vendredi à samedi. Les autorités estiment la présence à environ 1.800 participants, tandis que les forces de l’ordre poursuivent les contrôles sur site et à la sortie.

Une free party rassemble toujours plusieurs centaines de personnes ce dimanche sur un terrain de la commune de Ferrières-les-Verreries, au nord de Montpellier, dans l’Hérault. L’événement, débuté dans la nuit de vendredi à samedi, se poursuit malgré l’interdiction préfectorale en vigueur sur l’ensemble du département jusqu’à fin 2026.

Selon un point de situation publié par la préfecture dans la matinée, environ 1.800 participants seraient encore présents sur le site. Les autorités indiquent par ailleurs que 50 véhicules, soit environ 200 personnes, ont déjà quitté les lieux. Au total, près de 160 gendarmes sont mobilisés pour encadrer la zone et procéder aux contrôles à la sortie.

La préfecture précise également qu’une centaine d’amendes forfaitaires délictuelles ont été dressées, notamment pour usage ou détention de stupéfiants ainsi que pour port d’armes blanches.

Un important dispositif des forces de l’ordre

Sur le terrain, une partie du site se situe en zone Natura 2000 des Hautes Garrigues du Montpelliérais, un espace naturel protégé. Selon les informations communiquées par Sophie Mazas, avocate et présidente de la Ligue des droits de l’homme dans l’Hérault, présente sur place, un périmètre de protection a été mis en place afin de préserver la flore.

«Des espèces protégées ont été entourées par des rubalises», a-t-elle expliqué, ajoutant que les organisateurs ont également installé des affichages pédagogiques sur des draps afin de sensibiliser les participants aux enjeux environnementaux.

La présidente de la LDH estime toutefois que la fréquentation réelle pourrait être bien plus importante. «Il y a probablement entre 5.000 et 10.000 participants», avance-t-elle, appelant à une meilleure concertation entre organisateurs et autorités.

Ces rassemblements s’inscrivent dans un contexte de tension autour du projet de loi dit «Ripost», actuellement en discussion. Adopté au Sénat, le texte prévoit notamment un durcissement des sanctions contre l’organisation de free parties, avec jusqu’à deux ans de prison et 30.000 euros d’amende pour les organisateurs, et jusqu’à six mois de prison pour les participants. Il prévoit également d’abaisser le seuil de déclaration obligatoire en préfecture à 250 personnes.

Ces dernières semaines, plusieurs mobilisations ont eu lieu en France, notamment à Marseille, Montpellier et Rennes, pour dénoncer ce projet de loi et défendre la liberté des rassemblements festifs.