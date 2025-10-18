Paris : des centaines de personnes rassemblées ce samedi place du Trocadéro pour célébrer la libération des otages israéliens (vidéo)

Quelques jours après la libération des 20 ex-otages israéliens qui étaient retenus en captivité dans la bande de Gaza, un rassemblement organisé ce samedi à Paris, place du Trocadéro (16e arrondissement), pour célébrer leur retour, a rassemblé plusieurs centaines de personnes.

Une ambiance chaleureuse. Un rassemblement a été organisé ce samedi 18 octobre à Paris, place du Trocadéro dans le 16e arrondissement, afin de célébrer la libération des otages retenus par le Hamas dans la bande de Gaza depuis les attentats terroristes du 7-Octobre. Les premières images de ce rassemblement montrent plusieurs centaines de personnes faire la fête en musique, en brandissant notamment des drapeaux d’Israël.

Très belle ambiance en ce moment sur la place du Trocadéro pour célébrer le retour des 20 derniers otages vivants du 7 octobre 2023, que nous avons tant attendus !



Ce soir, on danse, on chante, on célèbre la vie. ❤️ pic.twitter.com/fmJ8spvTDE — Jérémy Benhaïm (@JeremBenhaim) October 18, 2025



C’est parti pour la plus belle des soirées depuis 2 ans ! 💃🏾🕺🇫🇷🇮🇱🇺🇸#trocadero@TheTruth770pic.twitter.com/xFZAfAKKf3 — Leslie (@skinfeelings) October 18, 2025

Beaucoup de monde ce soir à Paris pour célébrer le retour des 20 derniers otages vivants du 7 octobre 2023 et pour soutenir les familles d’otages qui attendent toujours le retour des corps de leurs proches.



Continuez de venir, on vous attend place du Trocadéro ! pic.twitter.com/PENxkjUBDc — Jérémy Benhaïm (@JeremBenhaim) October 18, 2025

Pour rappel, l'accord conclu entre le Hamas et Israël prévoit toujours la restitution des dépouilles des otages toujours détenues dans la bande de Gaza. Seuls dix corps sur les 28 ont à ce stade été rendus à l'État hébreu.