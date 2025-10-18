Toute l’actu en direct 24h/24
Paris : des centaines de personnes rassemblées ce samedi place du Trocadéro pour célébrer la libération des otages israéliens (vidéo)

Dans le cadre de l'accord de paix à Gaza, le Hamas a libéré l'intégralité des vingt otages vivants qui étaient retenus dans le territoire palestinien. [Capture d'écran X @JeremBenhaim]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Quelques jours après la libération des 20 ex-otages israéliens qui étaient retenus en captivité dans la bande de Gaza, un rassemblement organisé ce samedi à Paris, place du Trocadéro (16e arrondissement), pour célébrer leur retour, a rassemblé plusieurs centaines de personnes.

Une ambiance chaleureuse. Un rassemblement a été organisé ce samedi 18 octobre à Paris, place du Trocadéro dans le 16e arrondissement, afin de célébrer la libération des otages retenus par le Hamas dans la bande de Gaza depuis les attentats terroristes du 7-Octobre. Les premières images de ce rassemblement montrent plusieurs centaines de personnes faire la fête en musique, en brandissant notamment des drapeaux d’Israël.

 

 

Pour rappel, l'accord conclu entre le Hamas et Israël prévoit toujours la restitution des dépouilles des otages toujours détenues dans la bande de Gaza. Seuls dix corps sur les 28 ont à ce stade été rendus à l'État hébreu. 

