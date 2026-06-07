Il y a 90 ans, les congés payés entraient dans la vie des Français

Les congés payés fêtent leurs 90 ans ce dimanche. S’ils semblent évidents pour tout salarié, cela n’a pas toujours été le cas durant la période d’avant-guerre. Voici comment les congés payés sont entrés dans la vie des travailleurs il y a presque un siècle.

Il y a 90 ans, les Français découvraient pour la première fois le privilège des congés payés. Si ces semaines payées non travaillées paraissent logiques pour les salariés de notre époque, cela n’a pas toujours été le cas.

Si l’on remonte à l’avant-guerre, les travailleurs n’avaient pas la chance de partir en vacances plusieurs semaines dans l’année. Le travail primait sur la vie privée et ne s’arrêtait pratiquement pas.

Mais grâce à une série de manifestations et grèves, les conditions salariales ont pris un nouveau tournant. Une décision qui a drastiquement changé le quotidien des Français, et ce, depuis 90 ans aujourd’hui. Retour sur cette loi entrée en vigueur le 7 juin 1936.

À l’aube de la Seconde Guerre mondiale, les salariés se révoltent et réclament une augmentation des salaires ainsi que la mise en place de vacances. Le travail sans relâche épuise et suscite de l’agacement chez les prolétaires et les ouvriers ; ce qui génère de nombreuses manifestations dans les rues.

Alors pour pallier ce désagrément, le gouvernement de Léon Blum, le Front populaire, décide de déposer un projet de loi consistant à améliorer la qualité de vie des travailleurs. L’augmentation des salaires de 7 à 15 % et la mise en place d’un salaire minimum sont, entre autres, proposées. Il faudra alors attendre la nuit du 7 au 8 juin 1936, soit 7 semaines après les premiers rassemblements sur la place publique, pour voir la proposition de loi signée à Matignon. Le 20 juin, une loi est ensuite adoptée instaurant 15 jours de congés payés à tous les travailleurs. Les salariés ont finalement eu gain de cause.

20 ans plus tard, la loi est de nouveau placée au centre des débats politiques à tel point qu’une troisième semaine de congés payés est instaurée, puis une quatrième en 1968. Il faudra attendre 1982 pour que les Français connaissent les fameuses cinq semaines de congés payés que tout le monde possède dès à présent.

Les congés payés ouvrent la porte aux vacances estivales

À la suite de ces cinq semaines de vacances octroyées, des milliers de Français décident de prendre la route des vacances durant les mois de juillet et août. Les stations balnéaires où le soleil scintille sont privilégiées et de nombreuses villes voient, dès lors, leur quota de touristes bondir. En 1976, une salariée s’était extasiée de ce principe de «vacances rémunérées». «On avait du mal à réaliser que c’était possible, partir 15 jours en vacances et toucher la paie en revenant», avait-elle déclaré dans le journal télévisé.

Depuis la mise en place des congés payés, près de 35 millions de Français partent en vacances chaque année. À titre de comparaison, ils n’étaient que 21 millions en 1966. Mais malgré cette hausse de vacanciers, 42 % des Français ne partent pas en vacances, faute de moyens, a révélé l’Observatoire des Inégalités.

