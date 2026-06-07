Meurtre de Lyhanna : Gérald Darmanin ordonne une revue de 70.000 plaintes impliquant des enfants d'ici au 14 juillet

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a demandé aux procureurs généraux de reprendre d’ici au 14 juillet environ 70.000 plaintes liées à des mineurs, dans le contexte de l’affaire Lyhanna. Il promet un suivi serré, sans congés pour les hauts magistrats, et une mobilisation de la Chancellerie.

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a annoncé ce dimanche 7 juin 2026 qu’il allait demander aux procureurs généraux de reprendre «l’intégralité des plaintes concernant les enfants», soit environ 70 000 dossiers, d’ici au 14 juillet, après le meurtre de Lyhanna.

«Je ne partirai pas en vacances» et «il n’y a pas un haut magistrat qui va partir en vacances» tant qu’il n’aura pas reçu, un par un, les procureurs généraux pour faire le bilan, a encore prévenu sur LCI le garde des Sceaux, qui réunit lundi matin à la Chancellerie les procureurs généraux.

Des sanctions contre les magistrats du parquet ?

«Il y a eu des défaillances graves» dans l’affaire Lyhanna, a pointé Gérald Darmanin, citant les remontées de ses procureurs généraux. Le rapport de l’inspection sera rendu public et permettra d’identifier les responsables de ces défaillances, a annoncé le garde des Sceaux.

Des sanctions sont «possibles» et «prévues par la Constitution», a-t-il mis en garde, précisant qu’en tant que ministre il avait «le droit de proposer des sanctions» contre les magistrats du parquet, allant jusqu’à la révocation. «Et si cela mérite la révocation, je proposerai la révocation», a lancé le ministre.

«Je pense que cette affaire a été traitée un peu comme n’importe quelle autre affaire. On n’a pas compris, ni à la gendarmerie ni sans doute dans la magistrature concernée, que lorsqu’il y a un viol sur enfant, c’est une urgence absolue», a martelé Gérald Darmanin.

Le suspect du meurtre de Lyhanna avait fait l’objet de plusieurs plaintes pour viols sur mineurs, dont une au cœur de la polémique concernant une autre fillette pour laquelle il n’avait pas été entendu au bout de plusieurs mois.

Cette plainte «n’a pas été priorisée», a regretté le garde des Sceaux, qui a rappelé avoir demandé aux parquets de prioriser les dossiers de violences faites aux femmes et aux enfants.