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Après la diffusion d'une vidéo d'enfants en tenue militaire dans une école, le ministre de l'Éducation exige des explications

Le ministre a indiqué que la diffusion des images avait fait l'objet d'un signalement sur la plate-forme Pharos. [Ludovic MARIN / AFP]
Par Nicolas Guivarch
Publié le - Mis à jour le

Le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, a demandé des explications après la diffusion sur les réseaux sociaux d'images montrant de jeunes élèves de maternelle déguisés en militaires avec des faux pistolets lors d'un spectacle de fin d'année.

Un spectacle qui ne passe pas. Le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, s’est indigné ce lundi 8 juin après la diffusion d'une vidéo montrant de très jeunes enfants déguisés en militaires lors d'un spectacle scolaire organisé dans une école maternelle de Montreuil (Seine-Saint-Denis).

«Les images du "spectacle", diffusées sur les réseaux sociaux, où de très jeunes enfants apparaissent en tenue militaire et arme à la main, sont choquantes», a-t-il dénoncé sur un post publié sur son compte X.

Sur les vidéos relayées en ligne, 6 jeunes enfants apparaissent avec des lunettes de soleil, des bandeaux et de faux pistolets en exécutant une chorégraphie sur le titre «Charger» du groupe de rap Triangle des Bermudes, dont le refrain répète : «Sortez les armes à feu, sortez les armes».

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Face à cette vidéo et à la polémique qui s’est propagée sur les réseaux sociaux, Édouard Geffray a «demandé au recteur de l’académie de Créteil d’établir sans délai les conditions dans lesquelles cet événement a été organisé». «Si des manquements sont avérés, ils seront sanctionnés», a-t-il averti également.

Selon les informations du Parisien, ce spectacle de fin d'année consacré aux thèmes de «la guerre et de la paix» se serait déroulé sur le temps scolaire. Interrogé par ce dernier, un membre de l'équipe pédagogique a expliqué que cette chorégraphie s'inscrivait dans une mise en scène plus large.

Selon lui, les enfants devaient retirer leurs tenues couleur treillis à la fin de la danse afin de dévoiler des tee-shirts blancs portant le message «Peace and Love».

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Par ailleurs, le ministre a également indiqué que la diffusion des images avait fait l'objet d'un signalement sur la plate-forme Pharos, le portail du ministère de l'Intérieur permettant de signaler des contenus illicites sur internet, afin d'obtenir leur retrait. «Les menaces et le harcèlement visant des enfants, des familles ou des personnels seront signalés à la justice», a-t-il précisé.

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