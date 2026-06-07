Disparition de Bernadette Chirac : quelle est cette célèbre humoriste qui était à l'école avec l'ancienne première dame ?

Bernadette Chirac s'est éteinte ce vendredi 5 juin à l'âge de 93 ans. Avant d'entamer des études de sciences politiques, au cours desquelles elle rencontrera Jacques Chirac, l'ancienne première dame avait déjà partagé les bancs de l'école avec une autre personnalité bien connue.

Auraient-elles imaginer, à l'époque, que leurs vies prendraient des chemins tout à fait hors du commun ? Avant d'intégrer l'Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po), qu'elle quittera finalement sans obtenir de diplôme, Bernadette Chirac avait été élève à l'Ecole normale catholique, située dans le 15e arrondissement de Paris. C'est là qu'elle avait notamment côtoyé Sylvie Joly, future comédienne, disparue le 4 septembre 2015 à l'âge de 80 ans des suites d'un arrêt cardiaque.

Née le 28 octobre 1934 dans le 17e arrondissement de Paris au sein d'une famille bourgeoise et stricte, Sylvie Joly avait effectué une grande partie de sa scolarité dans l'enseignement privé religieux. Son caractère frondeur et indiscipliné lui avait rapidement valu d'être cataloguée comme une «une élève à problèmes», apprend-on dans le documentaire qui lui est dédié, «La jolie vie de Sylvie Joly».

Bernadette chirac, «Une bonne élève»

Sur le plateau de Tout le monde en parle, en 2001, l'humoriste révélait même avoir été renvoyée de sept établissements. Après ce parcours chaotique, elle avait finalement intégré un huitième établissement, l'Ecole normale catholique, où elle s'est retrouvée dans la même classe que Bernadette Chirac.

Au cours du programme, la comédienne évoquait ce souvenir avec humour. «Comment elle était ?», lui avait alors demandé Thierry Ardisson. «C’était une bonne élève ! Ce qui était facile de toute façon par rapport à moi», avait répondu Sylvie Joly.

De son côté, Bernadette Chirac gardait également un souvenir très précis de son ancienne camarade de classe. Dans des images d'archives diffusées dans le documentaire, elle racontait : «En classe, elle était chahuteuse comme pas deux». Avant de poursuivre : «Et elle me ramenait à pied à la maison et maman n'était pas tellement contente. Elle trouvait qu'elle avait mauvais genre».

Malgré ce parcours scolaire agité, Sylvie Joly n'avait pas pour autant renoncé à des études ambitieuses. Avant de devenir la comédienne reconnue que l'on connait, elle avait en effet obtenu un diplôme d'avocate et exercé pendant cinq ans, avant que son amour des planches ne la rattrape.