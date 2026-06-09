APL : cette démarche à faire avant le 31 juillet pour les étudiants afin de ne pas perdre l'aide au logement

L'été approche et avec lui une échéance cruciale pour les étudiants bénéficiaires de l'Aide Personnalisée au Logement (APL). Sans démarche effectuée avant le 31 juillet, les allocations seront automatiquement suspendues.

Le compte à rebours est lancé. Dans moins d'un mois, une partie des étudiants bénéficiaires pourraient perdre leur aide personnalisée au logement, versée chaque mois par la CAF.

Pour éviter le couperet, la procédure est simple. Les étudiants qui gardent leur logement et continuent à payer le loyer doivent le déclarer pour continuer à percevoir l'APL en juillet et en août. Une notification apparaît dans l'espace personnel dès le mois de juin, invitant l'étudiant à mettre à jour sa situation.

Si vous êtes étudiant et que vous bénéficiez de l’aide personnelle au logement, il faut que vous vous rendiez sur le site de la CAF ainsi que dans l’Espace Mon Compte. Il vous suffit de cliquer sur l’alerte pour déclarer votre situation.

Si vous souhaitez conserver votre logement et payer votre loyer cet été, déclarez-le avant fin juillet pour continuer à percevoir votre aide. Si vous ne souhaitez pas payer, déclarez à la même période pour bénéficier de votre aide lors du retour d’été.

Des solutions pour ceux qui partent

Enfin, si vous quittez définitivement votre logement, déclarez votre déménagement et votre nouvelle adresse pour avoir un dossier à jour. Une nouvelle demande dès la signature de votre bail est nécessaire pour continuer à bénéficier de l’APL.

Pour les étudiants qui perdraient définitivement leur droit à l'APL, des alternatives existent, comme l'ALS (allocation de logement à caractère social) ou la garantie VISALE d'Action Logement, accessible aux 18-30 ans titulaires d'un visa étudiant valide.

Concrètement, un oubli peut représenter entre 350 et 500 euros sur l'été, soit l'équivalent de deux à trois mois d'aide.

En 2026, les montants de l'APL étudiant sont gelés au niveau de 2025, avec une moyenne de 225 euros par mois. Pour les étudiants toujours éligibles, la priorité reste donc d'effectuer la déclaration estivale avant la date butoir.

Le gouvernement a justifié cette mesure par la volonté de mieux cibler l'aide vers les étudiants les plus fragiles, dans un contexte de contraintes budgétaires. Le Conseil constitutionnel, saisi en février 2026, n'a pas censuré la disposition, tout en émettant une réserve d'interprétation. Des précisions restent attendues sur les modalités exactes de transition pour les droits déjà ouverts.

Pour les jeunes qui souhaitent obtenir plus d'informations, vous pouvez retrouver les informations sur le compte Instagram de la CAF jeunes. De plus, un guide complet de la CAF pour accompagner les jeunes de 16 à 25 ans est mis à votre disposition.