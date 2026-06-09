La réalisatrice Andréa Bescond placée en garde à vue puis libérée après une manifestation pour dénoncer les dysfonctionnements de la justice

La réalisatrice Andréa Bescond, qui avait appelé à un rassemblement lundi soir devant le ministère de la Justice, a été placée en garde à vue puis libérée mardi matin, a appris l'AFP en source policière, confirmant une information du Parisien.

La réalisatrice du film "Les chatouilles" a été interpellée lundi soir alors qu'elle participait au rassemblement, place Vendôme à Paris, pour protester contre le traitement judiciaire des affaires d'agressions sexuelles sur mineurs, après le meurtre de la petite Lyhanna.

Cette manifestation devant le ministère de la Justice avait été interdite par la préfecture de police (PP), qui avait proposé aux organisateurs un autre lieu, à savoir la place Lépine devant la cour d'appel de Paris. Il y a eu au final deux rassemblements dans la capitale, un place Vendôme et un place Lépine, qui ont réuni au total 2.900 personnes, selon la PP.