L'avocat des parents de la petite Lyhanna a estimé que «ce drame aurait pu être évité». «Si la justice avait eu plus de moyens, ce drame, et tous les autres, auraient pu être évités», a ajouté François Roujou de Boubée.
«Nous voulons plus de moyens. Aujourd'hui est un jour de colère», lance l'avocat de la famille de la petite Lyhanna, François Roujou de Boubée. «Ce crime ne restera pas impuni», dit l'avocat.
L'avocat de la famille de la petite Lyhanna s'exprime.
Maître François Roujou de Boubée, avocat de la famille de Lyhanna, sur le meurtre de la petite fille : «Comment cela a pu arriver ?», dans #Punchline
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Marine Le Pen : «Lyhanna a été sacrifiée sur l’autel de la nonchalance»
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Une minute de silence observée à l’Assemblée nationale en hommage à Lyhanna, Noam et au gendarme tué dans le Loiret.
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La réalisatrice Andréa Bescond, qui avait appelé à un rassemblement lundi soir devant le ministère de la Justice, a été placée en garde à vue puis libérée mardi matin, a appris l'AFP en source policière, confirmant une information du Parisien.
La réalisatrice du film "Les chatouilles" a été interpellée lundi soir alors qu'elle participait au rassemblement, place Vendôme à Paris, pour protester contre le traitement judiciaire des affaires d'agressions sexuelles sur mineurs, après le meurtre de la petite Lyhanna.
Cette manifestation devant le ministère de la Justice avait été interdite par la préfecture de police (PP), qui avait proposé aux organisateurs un autre lieu, à savoir la place Lépine devant la cour d'appel de Paris. Il y a eu au final deux rassemblements dans la capitale, un place Vendôme et un place Lépine, qui ont réuni au total 2.900 personnes, selon la PP.
Ce matin, lors d'une réunion du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau a partagé sa volonté de créer une commission d'enquête parlementaire sur le dysfonctionnement de la justice, selon son entourage à CNEWS.
Sébastien Lecornu, qui a réuni mardi plusieurs ministres pour tenter de répondre à l'émotion suscitée par la mort de Lyhanna, 11 ans, a proposé de renforcer les peines pour les violeurs en série, qui pourront encourir la perpétuité au lieu de 20 ans actuellement, selon Matignon.
Concernant les crimes contre les enfants, les actes d’enquêtes devront être effectués "dans un délai maximal de 3 mois", a également proposé le Premier ministre à l'issue d'une réunion avec cinq ministres. Une mesure qui répond à l'inaction de la justice face au principal suspect dans la mort de Lyhanna, lequel avait fait l'objet de plusieurs plaintes et signalements.
D'autres mesures sont "en cours de finalisation", et toutes seront intégrées dans le projet de loi sur la protection des enfants, déjà présenté en Conseil des ministres il y a une dizaine de jours et qui sera examiné par le Parlement en juillet.
Laurent Nuñez a défendu mardi devant les sénateurs le traitement par les policiers et les gendarmes des affaires de violences sexuelles sur mineurs, au-delà du cas révélé par le meurtre de la petite Lyhanna.
Devant la commission des Lois du Sénat, le ministre de l'Intérieur, qui était auditionné avec son collègue de la Justice Gérald Darmanin, a souligné que depuis "2017, les plaintes pour atteintes sexuelles sur les mineurs avaient été multipliées par deux fois et demi".
"En 2025, les atteintes sexuelles sur mineurs, c'est 58% des atteintes sexuelles", a-t-il précisé. Soulignant que le "dispositif de traitement de ces plaintes était monté en puissance", il a ainsi rappelé qu'il y avait au total "un peu moins de 400 salles Mélanie", ces salles dédiées au recueil de la parole des enfants.
Marine Le Pen a indiqué mardi qu'elle soutiendrait les mesures qui seront proposées par le gouvernement en réponse à la mort de Lyhanna, même si la cheffe de file du Rassemblement national n'attend pas "des lois de circonstances" mais "une vraie introspection dans le fonctionnement de la justice".
Durcissement des peines, changement des règles de prescription, meilleure information des victimes... Plusieurs pistes ont été avancées par Sébastien Lecornu, qui a convoqué les ministres concernés à Matignon pour décider de nouvelles mesures de protection de l'enfance, après la mort de la jeune fille de 11 ans qui suscite une immense émotion dans le pays.
Une fois n'est pas coutume, le Premier ministre peut compter sur l'appui du RN. Ces mesures "je vais les soutenir", a déclaré Marine Le Pen à l'issue de la réunion hebdomadaire des chefs de groupes à l'Assemblée nationale.
Avec un drame comme celui de Lyhanna, il faut arrêter avec la com' et les effets d'annonce.
D'autres affaires semblables sont probablement dans les tiroirs. Il faut qu'on se mette tous autour de la table, et qu'on change de philosophie en matière d'insécurité et de criminalité. pic.twitter.com/z5HpSU39K1
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L'Assemblée nationale a annoncé qu'un hommage sera rendu à Lyhanna avant les Questions au gouvernement à 15H. Une minute de silence sera également observée.
⚫️ Un hommage (suivi d'une minute de silence) sera rendu avant les #QAG en la mémoire de l’adjudant Dorian Larigaudrie, gendarme tué dans le Loiret, ainsi que de Lyhanna, 11 ans, et de Noahm, 19 ans, battu à mort à Metz.#DirectANpic.twitter.com/cHUrVgbfYA
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La comédienne Andréa Bescond a été placée en garde à vue après la manifestation interdite place Vendôme à Paris lundi.
«C'était un peu une surprise de se retrouver nez à nez avec ces gros boucliers qui nous poussaient alors que nous faisions un rassemblement non violent depuis deux heures», a-t-elle affirmé sur ses réseaux sociaux.
«Le personnage de Jérome Barella est vraiment bizarre», affirme Lisa, victime présumée du suspect du meurtre de Lyhanna, dans #100Frontieres
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Plus de 60.000 personnes ont manifesté lundi soir en France dont 2.900 à Paris pour exprimer leur colère après le meurtre de la petite Lyhanna, 11 ans, pour lequel un homme visé par plusieurs plaintes pour viol est mis en examen, a annoncé mardi le ministère de l'Intérieur.
Plus précisément, 60.400 personnes ont manifesté en France lors de 216 rassemblements, a ajouté la place Beauvau.
«Aujourd’hui, il y a 9 986 informations judiciaires ouvertes pour viols sur mineurs», souligne le ministre de la Justice Gérald Darmanin, auditionné par le Sénat sur l’affaire Lyhanna, en direct de #HDPros
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Le Conseil supérieur de la magistrature a déploré mardi le "discrédit jeté sur des milliers de magistrats, qui travaillent sans relâche dans un contexte difficile", répondant aux critiques sur le traitement judiciaire de l'affaire Lyhanna.
"Le Conseil supérieur de la magistrature regrette l'instrumentalisation de cette affaire par ceux qui rendent d'avance les magistrats comptables de ce drame et dénoncent leur irresponsabilité", ajoute-t-il dans un communiqué.
La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a espéré mardi que le gouvernement dialogue "enfin" avec le Parlement sur le dossier des violences faites aux enfants, exprimant sa "colère" alors que plusieurs ministres ont été convoqués à Matignon, dans le sillage de l'affaire Lyhanna.
"Je suis un peu en colère", a déclaré Yaël Braun-Pivet sur franceinfo, à propos de la réunion convoquée par le Premier ministre Sébastien Lecornu mardi à 11H30. "Il faut voir les choses globalement", a-t-elle soupiré.
La mère de Rosa, 11 ans, qui avait dénoncé un viol de Jérôme Barella au cours du mois d’août 2025, a annoncé qu’elle allait porter plainte contre l’État cette semaine, notamment pour «non-assistance à personne en danger» et «mise en danger de la vie d’autrui».
«C'était un émoi populaire» affirme Jean-Philippe Tanguy à propos des rassemblements devant les tribunaux pour dénoncer les dysfonctionnements de la justice,dans #LaGrandeInterview
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Sur son groupe Facebook, la mère de Lyhanna, Charly Rameau a adressé un message à ceux et celles qui l'ont soutenu.
« Toutes les personnes qui sont là depuis le début de cette enfer, je souhaiterais aussi remercier toute les personnes qui se sont déplacées à la marche blanche pour Lyhanna », a-t-elle écrit sur le réseau social.
Aggravation des peines, prescription... Après la colère de milliers de manifestants lundi soir contre le rôle des autorités dans l'affaire Lyhanna, Sébastien Lecornu réunit mardi matin une poignée de ministres pour décider de nouvelles mesures pour la protection des enfants et contre les violences sexuelles.
Le Premier ministre recevra à 11H30 à Matignon les membres de son gouvernement concernés par le sujet (Intérieur, Justice, Santé, Éducation nationale et Égalité).