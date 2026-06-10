Coupe du monde 2026 : le journaliste français détenu en Algérie Christophe Gleizes accrédité par la Fifa

Ce mercredi, la Fédération internationale de football (Fifa) a délivré une accréditation pour la Coupe du monde 2026 au journaliste français Christophe Gleizes, détenu depuis un an en Algérie.

Un soutien fort. Christophe Gleizes, journaliste sportif français détenu en Algérie, a été accrédité par la Fifa à la Coupe du monde 2026 qui débute ce jeudi.

Cette accréditation, attribuée aux médias chargés de couvrir la compétition, «rappelle combien la place de ce journaliste sportif spécialiste de foot n'est pas en prison mais bien dans les stades et les coulisses de cette compétition mondiale majeure», a déclaré Thibaut Bruttin, directeur général de RSF (Reporters sans frontière), dans un communiqué.

Pour rappel, Christophe Gleizes a été arrêté en mai 2024 en Algérie dans le cadre d'un reportage sur le club de football de la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK). D'abord placé sous contrôle judiciaire, il a été incarcéré en juin 2025, après sa condamnation pour «apologie du terrorisme» à sept ans de prison.

«Alors que va s'ouvrir la plus importante compétition internationale de football, notre fils Christophe reste emprisonné», ont déploré ses parents, Sylvie et Francis Godard, cités dans le communiqué. «Cette situation qui n'en finit plus nous bouleverse», ont-ils ajouté.

Après avoir exprimé leur «reconnaissance» envers la Fifa, ils ont réitéré leur appel à la «clémence» du président algérien Abdelmajid Tebboune, à qui ils demandent une grâce. «Nous en sommes convaincus : sa libération est dans l'intérêt de tous», ont-ils conclu.

Le journaliste va bien

Par ailleurs, ses parents sont allés lui rendre visite en détention la semaine dernière. «Christophe allait bien et est bien traité mais se sent de plus en plus isolé du monde extérieur», a notamment confié à l'AFP sa mère, Sylvie.

L'accréditation accordée par la Fifa porte le numéro 00980549 et autorise Christophe Gleizes, âgé de 37 ans, à couvrir l'ensemble de la compétition qui se joue aux États-Unis, au Canada et au Mexique dès ce 11 juin et jusqu’au 19 juillet, pour le magazine So Foot dont il est collaborateur.

En conférence de presse ce mercredi à Mexico, à la veille du match d'ouverture, le président de la Fifa Gianni Infantino a personnellement évoqué la situation du Français : «Il y a un siège libre, c'est celui de Christophe Gleizes qui est le seul journaliste sportif emprisonné dans le monde».

«J'espère vraiment que dans un grand acte d'humanité, on lui accordera une grâce présidentielle et qu'il pourra même nous rejoindre pendant la Coupe du monde», a-t-il également déclaré.

Sa condamnation pour «apologie du terrorisme» à sept ans de prison, intervenue en juin 2025 en pleine crise diplomatique entre la France et l'Algérie, a été confirmée en appel début décembre.

Christophe Gleizes a retiré en mars dernier un pourvoi en cassation, dans l'espoir d'ouvrir la voie à une grâce présidentielle.

Mais le 3 juin dernier, les avocats du journaliste ont annoncé le rejet par la justice algérienne du pourvoi en cassation du parquet, une décision qui «clôture» la procédure judiciaire et lève le dernier obstacle à une éventuelle grâce.