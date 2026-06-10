Coupe du monde 2026 : voici les 5 sélections qui voyageront le plus en phase de groupes

Le coup d’envoi pour la Coupe du Monde de football 2026 va être donné ce jeudi soir. Un mondial qui va se jouer dans trois pays, avec 48 équipes, qui vont pour certaines bien plus voyager que d’autres.

Une première dans l’histoire du football. Alors que l’édition 2026 de la Coupe du monde va se disputer au Mexique, aux États-Unis et au Canada, certaines sélections vont parcourir beaucoup plus de kilomètres que d’autres et vont donc voyager à travers le continent pour rejoindre leur camp de base et le lieu de leurs rencontres lors de la phase de poule. Le point sur les cinq sélections qui vont le plus user leurs crampons.

Jordanie – 8.886 km

La sélection jordanienne a posé ses bagages à Portland dans l'Etat de l’Oregon. Présente dans le groupe J composé de l’Argentine, de l'Autriche et de l'Algérie, l'équipe voit sa première participation à une Coupe du monde loin du repos.

Leur premier match se déroulera le 17 juin prochain contre l’Autriche à Santa Clara en Californie, tout comme le deuxième match contre l’Algérie le 23 juin. Enfin cela se terminera par le match contre l’Argentine à Arlington au Texas.

© Thaier Al-Sudani / Reuters

Angleterre – 8.997 km

L’Angleterre est logée dans un camp de base à Kansas City dans le Missouri. Présente dans le groupe K avec la Croatie, le Ghana et le Panama, la sélection anglaise est la quatrième nation qui voyagera le plus dans cette phase de groupe.

Leur premier match, contre la Croatie le 17 juin, se disputera à Arlington. Les Three Lions poursuivront face au Ghana le 23 juin à Foxborough dans le Massachusetts avant de terminer contre le Panama le 27 juin à East Rutherford dans le New Jersey.

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Autriche – 9.749 km

L’Autriche a son camp d’entraînement basé dans la ville de Goleta en Californie. Elle est la troisième nation qui voyagera le plus parmi les 48 équipes présentes lors de cette Coupe du monde.

L’Autriche débutera son parcours au Mondial contre cette sélection jordanienne à Santa Clara en Californie le 17 juin. Par la suite, ils se déplaceront à Arlington pour affronter l’Argentine le 22, avant de conclure par l’Algérie le 27 juin à Kansas City dans le Missouri.

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Curaçao – 10.159 km

Tout comme la Jordanie, le Curaçao participera à sa première coupe du monde de son histoire. Quoi de mieux que de visiter tous les États-Unis en guise de bizutage ? Présents dans l’un des groupes les plus relevés, comprenant l’Allemagne, l’Équateur ainsi que la Côte d’Ivoire, les joueurs sont basés à Boca Raton en Floride.

Cela commencera par l’Allemagne le 14 juin à Houston au Texas avant de filer à Kansas City pour défier l’Équateur le 21 pour terminer face à la Côte d’Ivoire le 27 juin à Philadelphie en Pennsylvanie.

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Bosnie-Herzégovine – 12.002 kM

L’équipe qui voyagera le plus pendant cette phase de groupe est la Bosnie-Herzégovine. Pendant les deux premières semaines de la Coupe du Monde, elle voyagera plus de 12.000 km. Basés dans la ville de Sandy dans l'Utah, ils défieront le Canada, la Suisse et le Qatar

Leur compétition commence ce jeudi contre l’un des pays organisateurs, le Canada, le 12 juin. La Bosnie devra par conséquent voyager jusqu’à Ontario, au Canada. Par la suite, ils reviendront aux États-Unis pour défier la Suisse à Los Angeles en Californie, avant de finir le 24 juin prochain contre le Qatar à Seattle dans l’État de Washington.

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À l’inverse, le Mexique, qui accueille la cérémonie d’ouverture ce jeudi 11 juin, aura le privilège de disputer l’entièreté de ses matchs à domicile entre Mexico et Zapopan. C’est la nation qui voyagera le moins avec «seulement» 922 km au compteur.

En ce qui concerne l’équipe de France, elle devra se déplacer sur 1.483 kilomètres pour disputer ses trois matchs de poule. Les Bleus de Didier Deschamps défieront le Sénégal le 16 juin, l’Irak le 22 et la Norvège en dernier match le 26 juin prochain.