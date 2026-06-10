Coupe du monde 2026 : 300 kilos de poisson, 116 kilos de fromage… L’équipe de Norvège a apporté ses propres denrées alimentaires aux Etats-Unis

L’équipe de Norvège, présente dans le groupe de la France à la Coupe du monde 2026, a fait le voyage jusqu’aux Etats-Unis avec ses propres denrées alimentaires.

Elle n’a pas voyagé léger. Alors qu’elle s’apprête à disputer sa première Coupe du monde depuis 28 ans, l’équipe de Norvège a débarqué sur le sol américain avec les soutes de son avion bien remplies. Plutôt prévoyante, elle a emporté ses propres denrées alimentaires pour ce Mondial 2026, selon les informations du média VG. Et pas n’importe lesquelles.

Comme aux JO 2024 à Paris

Elle a emmené de l’autre côté de l’Atlantique avec pas moins de 300 kilos de poisson, 116 kilos de fromage ou encore 6.000 oranges. Ce choix a été fait pour ne pas perturber les habitudes alimentaires des coéquipiers d’Erling Haaland. Comme la délégation norvégienne l’avait déjà fait à l’occasion des JO 2024 à Paris.

Mais ce n’est pas tout. Pour cuisiner et préparer les repas des joueurs, trois grands chefs de la gastronomie norvégienne ont également fait le déplacement aux Etats-Unis. De cette façon, les hommes de Stale Solbakken aborderont le tournoi et les matchs dans les meilleures dispositions pour espérer aller le plus loin possible.

Présente dans le même groupe que la France, la Norvège fera ses débuts contre l’Irak (17 juin) avant d’affronter le Sénégal (23 juin) puis les Bleus (26 juin) dans une rencontre qui pourrait être décisive pour la 1re place.