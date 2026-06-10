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«Il faut ouvrir le débat, par un referendum, sur la peine de mort pour les crimes qui touchent les enfants», propose Nicolas Dupont-Aignan

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Il faut ouvrir le débat, par un referendum, sur la peine de mort pour les crimes qui touchent les enfants», a proposé Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et maire de Yerres, ce mercredi sur CNEWS, lors de La Grande Interview, en réaction au meurtre de Lyhanna. «La perpétuité réelle que nous propose le Premier ministre est un leurre, elle n'arrivera jamais et ne sera jamais mise en place», a-t-il justifié.

temps fortNicolas Dupont-Aignan

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