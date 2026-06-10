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«Les policiers ont tout de suite arrêté les deux violeurs et c'est la justice qui les a relâchés», ulcère Rudy, père d'une victime de pédophiles

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Rudy, père d'une victime de pédophiles, était l'invité de 120 Minutes Info, sur CNEWS, ce mercredi 10 juin. Il a réagi aux déclarations d'Emmanuel Macron sur l'affaire Lyhanna. «Je suis révolté», a-t-il déclaré avant d'évoquer un souci majeur : «Les policiers ont tout de suite arrêté les deux violeurs et c'est la justice qui les a relâchés». 

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