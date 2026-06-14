Cocaïne : les passages aux urgences en hausse de 26% en un an

La consommation de cocaïne continue de progresser en France et pèse de plus en plus lourd sur le système de santé. Selon Santé publique France, plus de 6.500 passages aux urgences liés à cette drogue ont été enregistrés en 2025, soit une hausse de 26 % en un an.

Les conséquences sanitaires de la consommation de cocaïne ne cessent de s'aggraver. Dans son dernier état des lieux publié ce lundi, Santé publique France fait état de 6.529 passages aux urgences en lien avec cette substance en 2025, auxquels s'ajoutent 2.096 hospitalisations après prise en charge. En moyenne, 125 personnes se présentent chaque semaine dans un service d'urgence après avoir consommé cette drogue.

Après une progression quasi continue entre 2012 et 2023, puis une phase de stabilisation en 2024, les indicateurs repartent nettement à la hausse. Le taux de passages aux urgences liés à la cocaïne atteint désormais 34,7 pour 100.000 passages toutes causes confondues, soit une augmentation de 26 % sur un an.

Des disparités régionales et un profil de consommateurs bien identifié

L'étude met en évidence d'importantes différences selon les territoires. La Bretagne affiche le taux le plus élevé de passages aux urgences liés à la cocaïne, avec 61,4 cas pour 100.000 passages, devant la Provence-Alpes-Côte d'Azur (55,9) et la Guyane (52).

Depuis 2012, près de 40.000 passages aux urgences ont été recensés en lien avec cette consommation. Dans près de trois cas sur quatre, il s'agit d'hommes, avec un âge médian de 33 ans en 2025. La hausse observée cette année concerne pratiquement toutes les tranches d'âge, à l'exception des personnes âgées de 60 ans et plus, et touche aussi bien les hommes que les femmes.

Des risques médicaux majeurs

Au-delà du risque de dépendance, la cocaïne peut provoquer de graves complications cardiovasculaires, comme des infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux ou des thromboses. Des troubles psychiatriques aigus, tels que les attaques de panique, les épisodes paranoïaques ou les dépressions sévères, figurent également parmi les conséquences les plus fréquentes.

Santé publique France souligne par ailleurs que ces passages aux urgences sont souvent associés à une consommation simultanée d'autres substances, en particulier l'alcool, ce qui accroît encore les risques pour la santé.

Face à cette progression préoccupante, les autorités sanitaires rappellent que le dispositif Drogues Info Service, accessible par téléphone, via un service de discussion en ligne ou sur Internet, permet aux consommateurs et à leurs proches d'obtenir des informations, des conseils et un accompagnement adapté.