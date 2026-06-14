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Trafic de drogue : les «go-slow» remplacent les «go-fast»

Par CNEWS
Publié le

Les trafiquants de drogue privilégient désormais les «go-slow» aux «go-fast». Cette technique consiste à utiliser des véhicules banalisés circulant à une vitesse normale. Pour y faire face, les forces de l'ordre ont renforcé leur surveillance sur les autoroutes.

Les gros cylindrés lancés à 200 km/h sur l'autoroute, c'est terminé. Les trafiquants de drogue privilégient maintenant des véhicules passe-partout, soit des voitures familiales qui respectent les limitations de vitesse. Objectif : jouer la carte de la discrétion.

La surveillance des axes routiers renforcée

«Ça peut être des camionnettes ou des véhicules légers communs qu'on trouve partout, avec des personnes en dehors de tout soupçon. Maintenant, les trafiquants tentent de se faire discrets et de passer le plus naturellement possible dans le flux de circulation», a expliqué l'adjudant Geoffrey.

Si les véhicules ont changé, c'est également le cas des conducteurs. Ces derniers, en quête d'argent facile, sont recrutés sur les réseaux sociaux.

«De plus en plus de jeunes sont recrutés, avec des profils sans casier judiciaire. Ils ont été recrutés par différents réseaux sociaux comme Snapchat, Signal, WhatsApp, avec évidemment des noms codés. En réalité, ils n'ont absolument personne à reconnaître si on leur présente des planches photographiques», a indiqué Me Sarah Mauger-Poliak.

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Face au phénomène des «go-slow» - moins spectaculaire, mais aussi moins facile à détecter que les «go-fast» - la surveillance des axes routiers a été renforcée, notamment sur la liaison Paris-Bordeaux.

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