Jérôme Debeauvais est jugé dès mardi devant la cour d'assises de la Somme pour un triple homicide commis sur sa conjointe, son fils et sa sœur dans un appartement d’Amiens en 2022. Mis en examen pour «meurtre sur mineur de moins de 15 ans» et «meurtre précédé d’un autre crime», l’accusé a reconnu les faits en garde à vue.

Une peine de réclusion criminelle à perpétuité est attendue dans ce procès. Jérôme Debeauvais (48 ans) est jugé dès mardi pour un triple homicide commis sur sa conjointe, son fils et sa sœur le 15 juin 2022 dans un appartement d’Amiens (Somme).

Le procès doit s’ouvrir ce mardi, avec la présence des proches des victimes, avec en point de mire un verdict prévu jeudi.

L'accusé, qui avait reconnu les faits en garde à vue, est poursuivi pour le meurtre de sa compagne Jennifer Dufaux (26 ans), de leur fils Eliam (3 ans) et de la sœur de cette dernière, Amélia (25 ans).

En juin 2026 aura lieu le procès de Jérôme Debeauvais, pour le #féminicide, en 2022, de Jennifer Dufaux (26 ans) et le triple assassinat de son fils Eliam (3 ans) et de sa soeur Amélia (25 ans)

Christiane Robine, mère et grand-mère des victimes, témoigne. https://t.co/lSc64SOSS1 — Féminicides Par Compagnons ou Ex (@feminicidesfr) February 4, 2026

Mis en examen pour «meurtres», avec la qualification aggravante de «meurtre sur mineur de moins de 15 ans», Jérôme Debeauvais (48 ans) risque une peine de réclusion criminelle à perpétuité.

Des scènes «atroces»

L’enquête réalisée depuis quatre ans a permis de décrire l’horreur vécu par les trois victimes avant d’être tuées.

«Saisis dès leur entrée dans la cuisine éclaboussée de sang, les premiers enquêteurs découvrent d’abord le corps d’Amélia, la sœur cadette de Jennifer. La jeune femme de 25 ans gît nue sur le sol, une paire de chaussettes enfoncée dans la gorge et un foulard noué autour de son cou, transpercé par une lame de couteau», a détaillé Marianne.

«Plus loin, enfermée dans la chambre parentale dont la poignée a été démontée, le corps couvert d’ecchymoses et de morsures de Jennifer, 26 ans, étendue sur le lit, à demi nue. Le sinistre cheminement prend fin dans la chambre du petit Eliam, son enfant de 3 ans, bordé sous sa couette, un bâillon dans la bouche», a poursuivi cette même source.