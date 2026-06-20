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En directCanicule : l’alcool sera interdit lors de la Fête de la musique dans les départements en vigilance rouge

Paris a été placé en vigilance orange à propos de la canicule ce samedi. [REUTERS/Alice Sacco]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Des chaleurs extrêmes sont attendues sur une grande partie de l'Hexagone ce samedi. Plus de 80 départements sont en alerte concernant l'épisode caniculaire qui va se poursuivre tout au long du week-end. Suivez notre direct.
26 millions de personnes concernées par la vigilance rouge

26 millions de personnes seront concernées par la vigilance rouge ce dimanche, qui touche 35 départements français.

L’alcool interdit pendant la Fête de la musique dans les départements en vigilance rouge

Le gouvernement a annoncé qu’il sera interdit de consommer et de vendre de l’alcool lors de la Fête de la musique pour les 35 départements classés en vigilance rouge «canicule» par Météo-France.

Alerte
10 départements ont été placés en vigilance orange pour des risques d'orages ce samedi
Canicule/Fête de la musique: "il faut être d'une extrême vigilance", selon Catherine Pégard

La ministre de la Culture Catherine Pégard a appelé samedi à "une extrême vigilance" face à la vague de chaleur, tout en laissant aux préfectures et aux municipalités la décision de maintenir ou annuler les festivités de la Fête de la musique dimanche.

"Il y a certains concerts qui, peut-être, seront annulés. Je crois qu'il faut se garder d'une vision trop globale", a déclaré la ministre sur France 2, alors que 60 départements ont été placés en vigilance orange canicule.

"Il faut étudier les choses au cas par cas, les lieux au cas par cas", et "s'en remettre aux services compétents", à savoir les préfectures et les municipalités, selon elle.

Où fera-t-il le plus chaud ce samedi ?

Les conditions devraient rester particulièrement éprouvante. C’est par exemple le cas de Vichy où l‘on pourrait enregistrer 39 °C. A Chaumont, dans le département de la Haute-Marne, le mercure pourrait atteindre 38 °C. Dans les villes aux alentours, comme à Strasbourg ou à Chalon-sur-Saône, on pourrait observer jusqu’à 37 °C.

De plus, les maximales pourraient atteindre 36 °C à Auxerre, à Metz, à Toulouse, à Belfort et à Limoges, 35 °C à Paris et à Bourges et 34 °C à Tours. 

Retrouvez notre article complet ici.

22 départements ont été placés en vigilance jaune

Cette alerte a donc été décidée pour l’Aisne, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l’Ariège, l’Aveyron, le Cantal, la Charente-Maritime, l’Eure, l’Ille-et-Vilaine, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, la Mayenne, le Nord, l’Oise, l’Orne, le Pas-de-Calais, les Hautes-Pyrénées, la Seine-Maritime, la Somme, le Var, le Vaucluse et la Vendée.

60 départements ont été placés en vigilance orange ce samedi

Les départements concernés par l'alerte sont : l'Ain, l'Allier, l'Ardèche, les Ardennes, l'Aube, la Charente, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, l'Eure-et-Loir, la Haute-Garonne, le Gers, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l'Yonne, le Territoire de Belfort, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-D'Oise. 

CaniculeMétéochaleur

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