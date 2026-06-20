La ministre de la Culture Catherine Pégard a appelé samedi à "une extrême vigilance" face à la vague de chaleur, tout en laissant aux préfectures et aux municipalités la décision de maintenir ou annuler les festivités de la Fête de la musique dimanche.

"Il y a certains concerts qui, peut-être, seront annulés. Je crois qu'il faut se garder d'une vision trop globale", a déclaré la ministre sur France 2, alors que 60 départements ont été placés en vigilance orange canicule.

"Il faut étudier les choses au cas par cas, les lieux au cas par cas", et "s'en remettre aux services compétents", à savoir les préfectures et les municipalités, selon elle.