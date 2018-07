Europa-Park s'offre un été aux couleurs de la France

Europa-Park en bleu blanc rouge. Le célèbre parc d'attraction situé en Allemagne, à 45 minutes de Strasbourg, met la France à l'honneur à partir de cet été.

Le quartier dédié à l'Hexagone, entièrement rénové - et qui fait partie des plus belles réussites du parc - va voir plusieurs attractions (re)naître, et pas des moindres. Tout d'abord, le grand huit «Eurosat», emblématique d'Europa-Park, devient, en partenariat avec le Moulin Rouge : «Eurosat – CanCan Coaster». Comme son nom l'indique, les shows parisiens, dans l'ambiance des années folles, seront le thème principal de cette balade à haute vitesse, qui se déroule sous un dôme, à la manière de Space Mountain. La façade du célèbre cabaret a même été fidèlement reproduite et c'est par là que les visiteurs feront leur entrée.

Encore plus étonnant, sur le même manège, un deuxième parcours sera proposé, mais cette fois-ci, en... réalité virtuelle. Un partenaria a été noué avec Luc Besson en personne pour créer une attraction sur le thème de son dernier film, Valérian et le secret des mille planètes.

PLUS DE CENT ATTRACTIONS ET SPECTACLES

Equipés de lunettes 3D, les passagers du train auront l'occasion de parcourir un monde aux couleurs presque irréelles, idéal pour une petite course-poursuite dans les étoiles.

Il ne s'agit pas de la première collaboration entre le réalisateur français et le parc allemand. Depuis 2014, l'attraction Arthur, très réussie, est déjà installée et propose de voler au coeur d'un univers végétal et féérique, où l'on se sent vraiment minuscule.

Quoi qu'il en soit, ceux qui décideront de faire le trajet jusqu'à Rust ne seront pas déçus. En deux jours, il leur sera quasiment impossible de faire le tour de toutes les attractions. Entre elles et les spectacles, il y en a plus d'une centaine, pour les plus jeunes, comme les plus téméraires. Parmi les incontournables, on conseillera le Voletarium, un survol incroyable des plus belles villes européennes, ou encore Jimmy Bouton voyage à travers Lummerland, un petit train basé sur une série de livres fantastiques très célèbres en Allemagne.

Quant aux fans de rollercoasters, ils ne peuvent décemment pas finir 2018 sans essayer le Silverstar, une ahurissante série de virages, loopings et vrilles construite en collaboration avec Mercedes Benz, ou encore le Blue Fire, à l'accélération démoniaque. Enfin, le Wodan est certainement une des meilleures montagnes russes en bois au monde, craquements inclus.