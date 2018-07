Quand les Champions du monde reprendront-ils avec leurs clubs ?

Victorieuse de la Coupe du monde 2018 après un mois de compétition intense en Russie, l’équipe de France va profiter de quelques semaines de vacances bien méritées. Les joueurs devraient reprendre les entrainements avec leur club à partir du 6 août prochain.

Les trois champions du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe et le gardien Alphonse Areola, ont devant eux près de trois semaines de répit avant de rejoindre leur centre d’entrainement à Saint-Germain-en-Laye selon les informations du journal L’Équipe. Leur retour a été annoncé le 6 août, soit après la tournée en Asie et le Trophée des Champions qui a lieu le 4 août à Shenzhen.

Du côté de l’Olympique de Marseille, les entrainements ont déjà repris depuis début juillet mais l’entraineur Rudi Garcia a accordé quelques semaines de vacances à ses joueurs Steve Mandanda, Florian Thauvin et Adil Rami, et ce, malgré un temps de jeu moindre, voire nul. Les trois Olympiens effectueront leur rentrée au Centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus vers le 6 août également.

Une date similaire à celle fixée par l’Olympique lyonnais pour le retour Nabil Fékir, et par le FC Barcelone pour celui de Samuel Umtiti, si leur avenir n’évolue pas d’ici là.

Le championnat allemand reprenant plus tardivement que la championnat français, Corentin Tolisso, évoluant au Bayern Munich et le latéral droit Benjamin Pavard, à Stuttgart, bénéficieront d’un peu plus de jours que leurs coéquipiers avant de retrouver leurs clubs respectifs. La reprise est annoncée autour du 12 août.

Le capitaine de l’équipe de France Hugo Lloris, a profité de ses premiers jours de vacances pour retourner à Nice, sa ville natale, celle où il a grandi et débuté sa carrière de footballeur professionnel. Il devrait rejoindre Tottenham début août, le championnat anglais reprenant le 11 août.

Quant à N’Golo Kanté et à Olivier Giroud, ils ne bénéficieront que d’une quinzaine de jours de coupure avant de rejoindre Chelsea début août et de faire connaissance avec leur nouvel entraineur, Maurizio Sarri. Les joueurs de Manchester United ont déjà repris le chemin de l’entrainement mais le milieu de terrain Paul Pogba n’est attendu que début août.

Benjamin Mendy quant à lui, est le joueur qui reprendra le plus tôt l' entraînement. A sa demande, le défenseur rejoindra son club de Manchester City dès le 26 juillet.