La Ménagerie du Jardin des plantes : le repère des amoureux de la nature et des animaux

Nichée dans un havre de paix verdoyant en plein cœur de Paris, La Ménagerie du Jardin des plantes (5e) est l’un des plus anciens zoos du monde. Mammifères, oiseaux, amphibiens, reptiles, … Près 200 espèces différentes, dont un tiers est ménacé, occupent ce vaste espace arboré de 5 hectares.

Des bêtes de tout poil

Conservatoire d’espèces et centre de recherche, La Ménagerie du Jardin des plantes, site historique du Muséum National, abrite près de 1.200 animaux, pour la plupart de petites et moyennes tailles. Lieu de promenade et d’éducation, le zoo assume son rôle de pionnier en privilégiant la rareté aux espèces de grande taille, peu adaptées au site.

Au fil de leurs déambulations dans les allées, les visiteurs découvriront également de nombreuses espèces menacées d’extinction, dont la majorité est née en captivité et provient d’échanges entre zoos, comme les pandas roux, panthères des neiges, oryx d’Arabie et ses longues cornes légèrement courbées, orang-outan, outardes houbara d'Asie, grues à cou blanc ou encore les tortues des Seychelles.

Des spécimens rares que le public a la chance de pouvoir observer en plein Paris, tout en étant sensibilisé.

©La Ménagerie

Un programme varié

La Ménagerie s’est également engagée dans de nombreux programmes d’élevage afin de maintenir en captivité des populations d’animaux qui peuvent être réintroduits dans la nature. Elle propose notamment des animations pour sensibiliser le public à l’environnement à travers des ateliers et visites guidées.

Jusqu’au 31 août, La Ménagerie organise l’atelier «dessine-moi un enclos» pour les plus petits. En compagnie d’un animateur, les enfants découvriront une espèce animale du zoo avant d’imaginer l’enclos qui leur semble idéal.

Et à l’occasion de la Journée internationale de l’orang-outan, le zoo propose une rencontre avec quatre orang-outangs de la Ménagerie du 18 au 19 août. Au programme, experts, quiz et activités pédagogiques.

©La Ménagerie

Enfin, les visiteurs auront la possibilité d’assister au nourrissage des impressionnants félins - caracal, panthères de Chine, des Neiges, et nébuleuses – le lundi, mercredi, vendredi à 17h30 et le dimanche à 18h jusqu’au 31 août. Une épopée dans le monde animal qui émerveillera aussi bien les enfants que les parents.

©La Ménagerie

La Ménagerie du jardin des plantes, 57, rue Cuvier (5e).