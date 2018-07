Une exposition didactique sur la Première guerre mondiale

Le Musée de la grande Guerre, à Meaux, retrace à travers une exposition pédagogique la vie des familles pendant la guerre.

La «Der des ders», mais hors des tranchées. Alors que 2018 marque la dernière année de commémoration du centenaire de la première guerre mondiale, le Musée de la Grande Guerre présente jusqu’en décembre son exposition temporaire «Familles à l’épreuve de la guerre». Un rendez-vous qui, à travers près de 300 objets, vêtements, photographies et correspondances décrypte la vie des familles entre 1914 et 1918. Il témoigne des bouleversements profonds que provoque le conflit dans les relations familiales, comme l'émancipation des femmes restées seules pour tenir des postes jusqu'alors réservés aux hommes.

S’appuyant sur une scénographie chronologique et thématique, ce sont les moments clefs vécus dans la sphère intime que propose de vivre cette exposition : l’’annonce de la mobilisation et les terribles séparations, les longs mois d’absence alors que les poilus sont sur le fronts et que leurs familles vivent dans l’angoisse et enfin le retour des soldats. Le rôle capital de la correspondance - seul lien entre le soldat, sa femme, ses enfants, ses parents - sera notamment au centre de cette exposition, véritable radioscopie de la société française avant et après la guerre.

Familles à l’épreuve de la guerre, jusqu’au 2 décembre, Musée de la grande guerre, Meaux (77).