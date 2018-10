Les sorties pour enfants et ados à découvrir durant les vacances de la Toussaint à Paris

Cinéma, gastronomie, super-héros, escape game... Il y en a pour tous les goûts. Voici une sélection d’événements pour les enfants et ados à ne pas manquer durant les vacances de la Toussaint.

Une rencontre avec le 7e art

Initié par la Ville de Paris et organisé par l’association « Enfances au cinéma », Mon premier festival invite le jeune public (à partir de 2 ans) à découvrir une programmation éclectique dans 12 salles art et essai parisiennes, au Forum des images et à la Gaîté Lyrique. Durant les vacances de la Toussaint, plus de 100 films récents ou du patrimoine seront proposés au tarif unique de 4 euros la séance.

Au programme, une compétition de 16 avant-premières et films inédits, tels que Paddy la petite souris, Aïlo une odyssée en Laponie, ou encore Pachamama, une trentaine de films d’animations autour du thème « Musique et Cinéma » avec notamment Les Aristochats, Benda Bilili, Bugsy Malone et L’Étrange Noël de M. Jack, un focus sur le cinéma indien, mais aussi des spectacles, débats, quiz et ateliers cinéma.

Mon premier festival, du 24 au 30 octobre, 12 salles de cinéma art et essai, Forum des images (1er) et Gaité Lyrique (3e).

Une découverte culinaire

©Cyril Zekser

Le festival de l’alimentation et de la gastronomie pour les enfants #Bon, est de retour pour une 4e édition les 27 et 28 octobre à l’Espace des Congrès des Esselières de Villejuif. A cette occasion, plusieurs chefs – dont trois meilleurs ouvriers de France - animateurs TV, pâtissiers, chocolatiers, auteurs ou encore sportifs viendront partager leur passion et leur savoir-faire avec les enfants.

©Cyril Zekser

Trois parcours pédagogiques permettront aux jeunes visiteurs de découvrir des producteurs et leurs créations, de participer à des ateliers autour de la nutrition, et enfin, de se dépenser grâce à plusieurs initiations sportives. Parmi les ateliers culinaires proposés, ils pourront par exemple opter pour le Mikado géant, le pain vapeur à la pâte à tartine maison, les rouleaux de printemps ou encore la compote fruits d’automne.

#Bon, Espace des Congrès des Esselières, Villejuif (94).

Une expo 100% famille

Le salon Kidexpo rouvre ses portes du 31 octobre au 4 novembre pour une 12e édition à la Porte de Versailles. Cinq jours de fête durant lesquels les enfants pourront assister au championnat du monde de Beyblade Burst, dont la finale se déroulera le samedi 3 novembre, participer à l’escape game Cartoon Network, la chaîne des drôles de super héros, ou encore commencer leur liste au père Noël.

En effet, Kidexpo propose aux enfants de tester en avant-première une sélection de jeux et jouets qui vont cartonner dans les cours de récré. Enfin, ils pourront également découvrir des projets innovants Made in France, rencontrer leurs héros préférés sur la Grande Scène, et monter à bord du Truck des Trolls, un gros camion rempli de surprises « rock’N Troll ».

Kidexpo, du 31 octobre au 4 novembre, porte de Versailles, pavillon 7.1 (15e).

Un escape game aux Invalides

©DR

Le musée de l’Armée présente du 19 octobre au 4 novembre l’escape game L’expérience Assassin’s Creed aux Invalides, un jeu immersif inédit développé en partenariat avec Ubisoft. Munis d’un smartphone et d’une carte de l’Hôtel national des Invalides, les participants auront pour mission de percer le secret de Napoléon 1er.

Au fil des indices, les joueurs pénétreront dans les espaces emblématiques de ce lieu aux dimensions hors norme - la cour d'honneur, l’église du Dôme, le tombeau de Napoléon Ier – en accédant en privilégié à des lieux habituellement fermés au public.

L’expérience Assassin’s Creed aux Invalides, du 19 octobre au 4 novembre, Musée de l’Armée (7e).

Une immersion dans l’univers du manga

©Yann Delcambre

Rendez-vous incontournable de tous les amateurs de pop culture, le Paris Manga & SCI-FI Show est de retour les 20 et 21 octobre pour une 26e édition. Installé au parc des expositions de la porte de Versailles, le festival réunira, sur plus de 27 000m2, toutes les thématiques chères aux passionnés - manga, comics, web culture, séries TV, cinéma, jeux vidéo – et accueillera de nombreux invités.

En l’honneur des 80 ans de Superman, on retrouvera les deux acteurs cultes de la série Smallville, Tom Welling, le plus jeune des Clark Kent, accompagné de Lex Luthor incarné à l’écran par Michael Rosenbaum. Les fans nostalgiques retrouveront également pas moins de cinq acteurs de l’inoubliable série TV Parker Lewis ne perd jamais, ainsi que des acteurs de premier plan de la série Charmed tels que Brian Krause et Holly Marie Combs.

©Yann Delcambre

Plusieurs dessinateurs ont également répondu présent – Andrea Di vito, Ron Lim, Mike Mckone, Ron Marz – et des youtubers comme Ganesh, Louis-San ou bien Sora, pour ne citer qu’eux. Enfin, le catch revient en force avec des combats exclusifs et la présence A-BUCK, Aigle Blanc, Vince NT et Christianium, l’élite du catch français.

Paris Manga & SCI-FI Show, 20 et 21 octobre,Parc des expositions de la porte de Versailles (15e).

Un bubble foot à 200 m de haut

©DR

C’est une expérience hors du commun. Situé à 200m de haut avec vue panoramique à 360 degré sur tout Paris, le toit de l’Observatoire Panoramique de la Tour Montparnasse se métamorphose en terrain de Bubble Foot.

Vêtus d’une bulle d’air de près de 2 mètres de diamètre, petits et grands pourront se défouler lors d’un match déjanté au sommet de la capitale. Mais pas de panique, chaque match dure environ 5 minutes donc même les moins entrainés pourront y participer.

Bubble foot, du 19 octobre au 4 novembre, Observatoire Panoramique de la Tour Montparnasse (15e).

une croisière enchantée

©DR

Deux comédiens, Lila et Philou, propose aux enfants de découvrir en chansons et avec une bonne dose d’humour les monuments les plus emblématiques de la capitale. Au cours d’une balade d’une heure sur le Seine, les bambins partageront en vrai moment de poésie, ludique et pédagogique, au fil de l’eau, et à bord d’un bateau entièrement vitré.

Croisière enchantée, Bateaux parisiens (7e).