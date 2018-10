Les 5 spectacles à voir en famille pendant les vacances de la Toussaint

Avec les vacances de la Toussaint, les spectacles jeune public prennent d'assaut les théâtres parisiens. Dans des registres variés, ces cinq créations sont à partager en famille sans modération.

Ils n’ont d'ailleurs rien à envier aux productions pour adultes. D'Alex Vizorek à Marianne James, entre comédie musicale et spectacle de magie imaginé par l'emblématique Eric Antoine, les enfants mais aussi leurs parents ou grands-parents auront de quoi se régaler.

Pierre et le Loup raconté par Alex Vizorek

Amateur de musique classique, Alex Vizorek prête sa voix au conte musical culte de Sergueï Prokofiev, conçu en 1936 pour familiariser le jeune public à la musique classique et aux différentes familles d’instruments de l’orchestre symphonique. Déjà présentée avec succès en Belgique, cette version racontée par l’humoriste, jouée par dix-huit musiciens et illustrée, en direct, par la dessinatrice Karo Pauwels met tous les sens en éveil en donnant à voir et à écouter ce petit bijou. Un spectacle pour petits et grands à ne pas manquer puisqu’il investit le Comedia pour seulement quelques dates en novembre et décembre.

Les 1, 2 et 3 novembre puis du 26 au 30 décembre, Pierre et le Loup, Le Comedia, Paris 10e.

Marianne James, la tatie idéale fait swinguer le jeune public

Dans un registre moins classique, mais tout aussi efficace pour découvrir, cette fois, toutes les musiques du monde dans une ambiance déjantée, Marianne James et ses musiciens arrivent sur la scène de la Grande comédie avec «Tatie Jambon le concert». Fidèle à sa réputation de tornade drolatique, la brune au tempérament de feu a concocté un show fantasque autour des chansons de ses deux albums jeunesses « Tous au lit ! » et « Tous heureux ! ». Un concentré de bonne humeur qui mêle bossa, samba, pop, électro, country et paroles bien senties, qu’elle présentera pour la première fois à Paris après l’avoir rodé tout l’été à Avignon.

A partir du 20 octobre, « Tatie Jambon le concert », La Grande Comédie, Paris 9e.

Une leçon de magie écrite par Eric Antoine

Quel gamin n’a jamais rêvé d’épater les copains avec des tours de magie ? Grâce à «Comment devenir magicien en 57 minutes», il pourra bientôt rouler des mécaniques. Ecrit et mis en scène par le maestro Eric Antoine, ce show, interprété par Calista Sinclair, réserve une leçon de magie délurée. Dans la peau d’une professeure so british, elle transportera son public à Londres et dans les airs, lui présentera l’ingénieux Léonard de Vinci mais partagera, surtout, certains de ses secrets de magicienne... à reproduire à la maison.

A partir du 6 octobre, « Comment devenir magicien en 57 minutes », Théâtre de la Gaîté Montparnasse, Paris 14e.

Un voyage au pays de Jules Verne

Tout l’univers de Jules Verne sur scène. La comédie musicale de Nicolas Nebout et Dominique Mattei reprend du service sur une nouvelle mise en scène au théâtre Edouard VII. On y retrouve l’auteur du «Tour du monde en 80 jours» enfant mais aussi le maléfique Capitaine Nemo pour un voyage extraordinaire dans les étoiles et sous la mer, peuplé de nombreux personnages qui prennent vie en musique. A voir en famille.

A partir du 20 octobre, « Jules Verne », Théâtre Edouard VII, Paris 9e.

La fontaine en chanson

Les fables de La Fontaine incarnées dans le nouveau spectacle de Jean-Jacques Debout, à l’origine de tous les shows de Chantal Goya mais aussi auteur compositeur pour Johnny, Sylvie Vartan ou encore Barbara. Il met en scène de jeunes élèves d'une école de comédie musicale s’apprêtant à créer un specacle hommage au maître de la fable. C'est alors que comme par magie, ce dernier évidemment perruqué et ses personnages emblématiques – le corbeau, le renard, le lièvre, la tortue, le roseau... – s’animent et invitent le jeune public dans « Le monde enchanté de Jean de la Fontaine » entre costumes colorés et chansons entraînantes.

A partir du 6 octobre, « Le monde enchanté de Jean de la Fontaine », Théâtre de la Madeleine, Paris 8e.