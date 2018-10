Des nocturnes effrayantes pour Halloween au Musée Grévin

Des soirées «psy-chaotiques». Le fameux musée Grévin va célébrer Halloween à sa manière.

Un spectacle inédit, et surtout effrayant, va en effet être mis en place dans l’établissement parisien jusqu’à la fin du mois, à l’occasion de sept nocturnes. Les 25, 26, 28 et 29 octobre, elles dureront jusqu’à minuit, et jusqu’à 1h du matin les 27, 30 et 31 octobre.

Les intrépides plongeront alors dans un univers troublant de fin du XIXe siècle à Paris, où la folie régnera en maître, parmi les infirmières sadiques, les dangereux malfrats ou encore les inquiétantes diseuses de bonne aventure.

Les visiteurs peuvent même venir déguisés, pour rajouter leur grain de sel à l’ambiance.

A noter qu’en raison «du caractère impressionnant de certaines scènes», l’établissement déconseille la visite aux moins de 12 ans. Il est possible de réserver sa place sur Internet, afin d’éviter l’attente, parfois longue lors de tels événements.