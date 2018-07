«La Casa de Papel» braque le musée Grévin

La bande d'anti-héros de la série espagnole «La Casa de Papel», diffusée en 2017 sur Netflix, débarque au Musée Grévin de Paris.

En partenariat avec la plateforme de streaming Netflix, l'établissement parisien a recréé une scène inédite de la série permettant aux visiteurs de poser, le temps d'une photo, à côté de la fine équipe en combinaison rouge et masquée.

«Les personnages portent le masque car il y a cette envie de reproduire cette scène mythique et permettre aux visiteurs de poser à côté des quatre personnages de la série. Donc on a pris une statue existante et on a mis un masque dessus», explique Véronique Berecz, porte-parole du Musée Grévin. Car «c'est six mois de travail pour créer un personnage. Comme cette envie était assez soudaine, cela aurait mis trop de temps de reproduire les vrais acteurs», explique-t-elle.

Une mise en scène qui aidera peut-être les fans de la série à attendre la diffusion de la saison 3, prévue pour avril 2019.