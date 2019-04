Le hasard Ludique s'installe sur la Petite Ceinture pour ses 2 ans

Le Hasard Ludique, lieu culturel, fête ses 2 ans et prend possession de 2000 m2 de petite ceinture, le temps d’un week-end, les 27 et 28 avril. Au programme : lunchs, DJ sets, barbecues et animations décalées.

Le Hasard Ludique a déboursé 1500 euros en location pour pouvoir s’étendre sur les anciennes voies ferrées. Cet espace supplémentaire vient s’ajouter aux 300 m2 de terrasse accessible aux visiteurs, depuis l’an dernier, sur les quais de cette gare désaffectée. Plus de 700 participants sont attendus pour ce second anniversaire, d’après l’événement Facebook.

© Eetu Ahanen

Le samedi soir, des artistes électro africains viendront donner des Djs sets comme le groupe Nihiloxica, groupe ougandais de techno instrumentale. La journée, le public pourra aussi tester une Douche’Box (un karaoké dans une cabine de douche), assister à une fanfare pop ou encore profiter d’un barbecue préparé par les chefs réfugiés des Cuistots Migrateurs. Le dimanche, un tournoi de pétanque est prévu ainsi que des jeux pour enfants comme une chasse au trésor sur le thème du street-art ou une fresque géante à colorier.

© Eetu Ahanen

L’équipe du Hasard Ludique espère ouvrir de nouveau cet été la voie ferrée aux visiteurs. La SNCF devant d’abord déléguer la gestion de la Petite Ceinture à la ville de Paris.

Second anniversaire du Hasard Ludique, 27 et 28 avril, 128, Avenue de Saint-Ouen, Paris 18 e. Gratuit la journée de 12 h à 22 h. Payant la nuit du samedi de 23 h à 6h : 12 € en prévente / 15 € sur place.