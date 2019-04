10 escapades tendances à faire au printemps

Le printemps est là et avec lui les envies d’ailleurs. Que ce soit le temps d’un week-end, de quelques jours ou d’une semaine, les idées d’escapades ne manquent pas en France, en Europe et dans le monde. Date anniversaire, inauguration muséale, escapades originales, virées historiques à faire en famille, city-breaks du moment… ces dix destinations devraient ravir les esprits curieux.

A commencer par le château de Chambord qui célèbre, en 2019, ses 500 ans. Pour les amateurs de design, cap sur l'Allemagne où le style Bauhaus, fête lui son centenaire. Toujours en Europe, Copenhague est, quant à elle, «the place to be» cette année, selon le Best of de Lonely Planet, quand la Finlande offre une virée au pays des gens heureux. Moins loin que le grand canyon, le désert des Bardenas Reales, en Espagne, fera de son côté son effet sur Instagram.

Escapade V.I.P avec vue sur Chambord

© Relais de Chambord

Chambord fête les 500 ans du début de sa construction. Afin de découvrir dans une atmosphère résolument chic ce bijou initié par François Ier en 1519, le Relais de Chambord, hôtel 4 étoiles situé face au château propose de plonger dans l’histoire. L’établissement, rouvert en mars 2018 et repensé par l’architecte Jean-Michel Wilmotte, offre la meilleure vue de tout le pays sur le plus connu des châteaux de la Renaissance. Pour célébrer cet anniversaire, il a d’ailleurs a imaginé une offre spéciale. Outre le séjour entre ses murs, elle permet de visiter Chambord, mais aussi Amboise et le Clos Lucé, lui aussi au cœur de l'actualité.

Offre 500 ans de renaissance(s) à Chambord, valable pour deux nuits minimums jusqu’au 31 décembre, à p. de 201 € /pers.

Amboise et Le clos Lucé en famille pour les 500 ans de la mort de de Vinci

Livres, documentaires, journaux… Léonard de Vinci est sous le feu des projecteurs cette année à l’occasion des 500 ans de sa disparition. Mais pour plonger pleinement dans l’univers du maître italien, rien ne raconte mieux son génie que sa dernière demeure : le Clos Lucé. Situé à Amboise, à quelques encablures du Château éponyme, auquel il est d’ailleurs relié par un passage sous-terrain, on y découvre entre son parc et l'atelier du maître ses multiples inventions. Une escapade idéale au printemps à réaliser en famille. A noter : pendant toutes les vacances d’avril de nombreuses activités jeunesse autour de Léonard de Vinci sont par ailleurs organisées. Une visite à prolonger par la visite de la jolie ville d'Amboise et de son château.

Les plages du débarquement à vélo

L’Hexagone célèbre, en 2019, les 75 ans du débarquement en Normandie. Alors que le tourisme de mémoire attire toujours plus de voyageurs ces dernières années, pourquoi ne pas l’associer à une autre pratique plébiscitée par près de 60 % des français : le vélo. Alors pour réviser tout un pan de l’histoire en famille, on enfourche sa bicyclette à l’occasion d’une escapade de trois jours entre la ville médiévale de Bayeux et Caen. Un itinéraire facile qui conduira les voyageurs d’Omaha Beach à Juno Beach en passant par le port artificiel d’Arromanches. Un circuit notamment organisé par l’agence Le vélo voyageur. A partir de 239 €/pers incluant deux nuits en hôtel, les petits déjeuners et la location de vélo.

Œnotourisme : à Pouilly en mobylette

© Saone et Loire - Vadrouille Bleue Mobylettes Domaine Cornin Credit Comzy

Avec 10 millions d’œnotouristes recensés en 2016 selon Atout France, les séjours œnotouristiques ont la cote et les initiatives originales ne cessent de se multiplier. Dégustation, escape game dans les vignes, ateliers en tous genres sont aujourd’hui proposés par cette filière dynamique. Pour tous ceux qui, adolescent, ont voué un culte à leur mobylette et tous les autres qui ont secrètement envié celles des copains, direction la Saône-et-Loire pour une balade œnotouristique vintage. Vincent Cornin, vigneron du domaine éponyme propose d’enfourcher, trois heures durant, jusqu’à six modèles d’époque afin sillonner les routes bordées de vignes d’appellation Pouilly-Fuissé. Une halte au pied de la Roche de Solutré et une première petite dégustation sont prévues en chemin. Elle se poursuivra dans son domaine après avoir fait le plein de sensations. Une escapade à prolonger par une nuit et un dîner dans le charmant hôtel La courtille de Solutré.

Nuit à l’hôtel La Courtille de Solutré, à p. de 90 €. Excursion vadrouille bleue en mobylettes, 40 €/pers.

 Une virée au pays des gens les plus heureux au monde

L’art de vivre finlandais cultive le bonheur. Ce territoire doté de 188 000 lacs et de l’un des airs les plus purs de la planète selon l’Organisation mondiale de la santé s’est même hissé sur la première marche des pays les plus heureux au monde d'après le World happiness report 2019. Pour goûter aux bien être de la vie finlandaise, direction Helsinki, ses parcs dont le Keskupuisto, le plus grand de la ville, sa gastronomie qui fait la part belle aux produits naturels et ses saunas. Estimés à deux millions dans le pays, le sauna est indissociable de la culture finlandaise prenant soin du corps et de l’esprit. Une expérience à tester notamment au Löyly, une adresse où l’on peut aussi pratiquer la traditionnelle baignade en eau froide.

Vols Paris-Helsinki, dès 228 € A/R avec Finnair. informations sir visitfinland.com

Séjour arty sur les traces du Bauhaus en Allemagne

En 2019, l’Allemagne célèbre le centenaire de la naissance du style Bauhaus. Un courant architectural et artistique majeur, né dans la ville de Weimar en 1919 à l’initiative de Walter Gropius. Pour marcher dans les pas du Bauhaus, style qui privilégie les lignes épurées et pour qui la forme d’un objet doit s’adapter à sa fonction, un grand circuit a été mis en place à travers le pays. Il référence cent lieux emblématiques de ce courant. A faire sur deux, trois ou cinq jours, ces itinéraires passent notamment par Berlin, Stuttgart, Hanovre, Leipzig ou encore Weimar, qui a inauguré le 6 avril dernier un nouveau musée totalement consacré à ce mouvement. Un rendez-vous qui séduira les amateurs de design.

Copenhague, la capitale la plus branchée du moment

La capitale danoise a la cote. A la première place des dix villes à découvrir en 2019 selon le Best of de Lonely Planet, Copenhague a en effet tout pour plaire. Elle est saluée pour son atmosphère, sa qualité de vie, son design mais aussi sa gastronomie puisque la ville compte onze restaurants une étoile. Destination green par excellence, elle se prête idéalement à un city break de printemps. Avec au programme : une dégustation de ses typiques sandwichs smørrebrød, une balade à vélo dans ses ruelles, qui entremêlent sites historiques et architecture moderne, sans oublier de faire une pause en terrasse le long du canal Nyhavn et ses façades colorées.

Vol Paris-Copenhague Easyjet, à p. de 37 € l’aller simple.

L’Irlande du nord dans les pas de Game of Thrones pour se consoler du clap de fin

© Northern Ireland Tourist Board

Alors que la huitième et ultime saison de Game of Thrones met actuellement les fans en émoi, il va bientôt falloir trouver une autre façon de poursuivre l’expérience GOT. Pour ce faire, direction l’Irlande du Nord dont de nombreux sites ont servi de décors à cette épopée médiévale. L’île en compte en effet des dizaines, du Château de Ward, demeure à l’écran des Stark, à la plage de Downhill et son temple de Mussenden (photo) symbolisant la plage de Dragonstone dans la saison deux, en passant par le port de Ballintoy, qui fut métamorphosé en île de fer à l’occasion du retour au pays de Theon. Pour ne rien manquer de ces lieux de tournage, le site de l’office de tourisme d’Irlande suggère un itinéraire à faire sur trois jours. A noter également : l’exposition itinérante Game of Thrones prend ses quartiers à Belfast jusqu’au 1erseptembre.

Le grand canyon en Europe

Nul besoin de traverser l’Atlantique pour se retrouver dans des paysages qui rappellent ceux du grand canyon. Aux portes des Pyrénées, le désert des Bardenas reales, situé dans les régions de Navarre et Aragon entre Pampelune et Saragosse, réserve des panoramas étonnants, d’ailleurs immortalisés eux aussi dans la série Game oh Thrones. Les canyons y côtoient les cheminées de fées, les plaines arides et craquelées, les sommets tabulaires. Il est possible de plonger dans cet univers classé par l’UNESCO en voiture, à cheval, à pied ou en vélo. Etre accompagné d’un guide est vivement conseillé. Pour ceux qui souhaiteraient passer par une agence, Terres d’aventure y organise des escapades de six jours ponctuées de randonnées quotidiennes de quatre à six heures.

Bardenas Reales, un désert au pied des Pyrénées, circuit 6 j., à p. de 740 € ( hôtel, pension complète, randonnées guidées). Départ de Pau. terdav.com

Doah pour son nouveau Musée signé Jean Nouvel

© Iwan Baan - Musée national du Qatar par Jean Nouvel

Son inauguration n'est pas passée inaperçue. Après huit ans de travaux, le musée national du Qatar a ouvert ses portes à Doha. Conçu par l’architecte français Jean Nouvel, l’édifice situé sur la corniche, a ouvert ses portes fin mars. Nouveau fleuron culturel de la capitale du Qatar composée d’un enchevêtrement de disques monochromes reprenant la forme d’une rose des sables en écho au désert, ce monument de 52 000 m2 réserve une immersion chronologique dans l’histoire du pays, d’hier à aujourd’hui. Un bain de culture à prolonger par une virée en boutre, bateau traditionnel, sur le golfe pour sa vue sur la ville et ses gratte-ciels, un safari dans le désert ou la découverte de sa mer intérieure Khor Al Adaid, bordée de dunes et classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Vol Paris-Doha A/R, dès 560 € avec Qatar Airways.