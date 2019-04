Dix sorties à faire en famille pendant les vacances de printemps

Les vacances approchent et il va falloir occuper toute la famille. Pour trouver l’inspiration par temps de pluie ou météo clémente, ces dix suggestions permettront de ne pas tourner en rond.

Sorties culturelles, rendez-vous ludiques, ateliers, activités sportives ou balades hors de Paris... les quinze jours de congés risquent de passer plus vite que prévu. Autant d'idées qui contreront le sempiternel et très irritant refrain «Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?».

Un concert ludique - de 3 à 9 ans

Les concerts ne sont pas réservés aux adultes. Et ce n’est pas Thomas Semence, guitariste de Jean-Louis Aubert, Raphaël ou encore Keren Ann, qui dira le contraire. Avec «L’école des fables», ce Jean de la Fontaine de la chanson version groove invite le jeune public à assister à un concert spectacle, autour de ritournelles animalières drôles, poétiques et entêtantes. Au programme de cette master class fantaisiste : on découvre en musique les péripéties d’un loup ou d’un lion, on apprend à faire des chansons en rimes et on révise les expressions animalières. Un show qui fait mouche en somme.

Jusqu'au 3 mai, L’école des fables, Théâtre de l’Œuvre, Paris 9e.

Un ciné avec Mr Link– dès 5 ans

C’est l'activité qui sauve par temps de pluie. Spécialement sortie à la veille des vacances, «Monsieur Link» devrait faire parler de lui dans les cours de récréation à la rentrée. Ce deuxième film d’animation de Chris Butler («L’étrange pouvoir de Norman») offre un récit d’aventure à l’esthétique visuelle incroyable, revisitant avec humour «Le tour du monde en 80 jours» de Jules Verne et l’univers d’Indiana Jones. On y suit Mr Link, une créature gigantesque et intelligente dans son voyage pour retrouver ses congénères dans les montagnes de l’Himalaya, aidée par l’aventurier fantasque Sir Lionel Frost. Des personnages doublés dans la version française par deux voix bien connues : Eric Judor et Thierry Lhermitte.

Une foule d’ateliers originaux – de 3 à 10 ans

Trouver un atelier pour ses marmots est souvent chronophage. Mais ça, c’était avant. Pour gagner du temps et dénicher le rendez-vous qui correspond au profil de votre progéniture, les ateliers de Little Villette sont une mine d’or. Et il reste encore des places. Ce sera par exemple l’occasion de s’initier à la magie (6 – 10 ans) , d’en apprendre plus sur les habitants de nos jardins avec Escargot à gogo ( 3- 6 ans), ou encore de suivre le parcours d’une goutte d’eau ( 3- 6 ans). Deux rendez-vous en lien avec l’exposition événement «Toutankhamon» seront aussi proposés pendant les vacances, comme la réalisation d’un tableau Egyptien ou d’une statuette porte bonheur selon la tradition de «l’Osiris végétant». Tarif 11 €.

Un spectacle magique – dès 5 ans

La magie jeunesse a son maestro. Et il s’appelle Sébastien Mossière. Auteur et interprète de «L’Apprentis magicien» et «L’école des magiciens», cet as de la prestidigitation joue pendant toutes les vacances son troisième spectacle «La petite boutique de Magie». Un show interactif qui invite les jeunes dans les coulisses de la boutique la plus secrète et la plus incroyable, celle-là même où s’approvisionnent les magiciens.

La petite boutique de Magie, Théâtres des Béliers parisiens, Paris 18e.

Un dimanche animé à l’hippodrome – dès 2 ans

Une sortie à tout petit prix pleine de surprises. Plongée dans l’atmosphère des champs de course, entre animations gratuites et ambiance festive, tel est le concept des Dimanches au galop. Au programme : carrousel, balade à poney, course en sac, course à pied sur la pelouse de l’hippodrome, atelier maquillage et jeux de piste ponctueront la journée. Ce rendez-vous familial est proposé les 21 avril, 18 et 19 mai à l’hippodrome d’Auteuil et les 28 avril, 12 et 26 mai à l’hippodrome de Longchamp à partir de midi. Prix : 5 € /adulte en prévente sur le site. Gratuit pour les moins de 18 ans.

Les curieux pourront également assister aux courses depuis les gradins, et ce dans le virage d’arrivée, moyennant un petit supplément.

Un jardin éphémère avec vue sur tout Paris - dès 2 ans

© Observatoire panoramique de la Tour Montpanasse

Un coin de verdure perché à 210 mètres avec une vue à 360 ° sur la Capitale, c’est ce que propose jusqu’au 5 mai la tour Montparnasse avec son jardin éphémère. Pour la première fois, l’établissement organisera également la plus hautes chasse aux œufs de Paris le week-end de Pâques, ainsi que tous les après-midis, du 23 au 26 avril. Des animations prendront le relais, du 29 avril au 3 mai, entre séances de jardinage en hauteur, de maquillage et de couronnes de fleur. Tarif des animations 15 €. Billet d’accès à l’observatoire panoramique, 19€/adulte, 16 €/12-18 ans, 10,50 €/4-11 ans et gratuit pour les moins de 4 ans.

Des cabanes à foison à la cité des sciences et de l'industrie – de 2 à 10 ans

© Ph Levis-EPPDCSI

A la maison ou dans les bois, les jeunes aiment se construire des cabanes, un univers rien qu’à eux qui leur ressemble. Pour tous ces petits architectes, l’exposition «Cabanes» est faite pour eux. Elle les invite, avec humour et interaction, à découvrir une vingtaine d’habitats nomades. Qu’ils soient inspirés des tentes berbères, des igloos Inuits ou totalement décalés, tous pourront être explorés par les enfants. Ces derniers auront ensuite à leur disposition tout le matériel nécessaire pour fabriquer leur propre création. Le plus : il est également possible de poursuivre la journée à la Cité des enfants grâce à un billet combiné, ou de plonger dans un monde futuriste avec l’exposition «Robots», elle aussi présentée à La Cité des sciences.

Une journée dans les arbres et plus encore – dès 3 ans

Avec le retour des beaux jours, les parcs accrobranches ont rouverts leurs portes. Ce classique des vacances de printemps fait toujours sensation. Pour profiter d’un centre à taille humaine, le Parc Floreval a tout pour plaire. Situé à 30 minutes de Paris dans l’Essonne (91), il réserve sur 7 hectares, quatorze parcours situés entre 2 et 20 mètres de haut, aux niveaux de difficultés variés. Pour les plus petits, de nombreuses autres activités compètent l’offre accrobranche. Parmi elles : une ferme pédagogique, des balades à poney ou encore un espace de jeux suspendu.

Entrée accrobranche illimité 19 € / enfant jusqu’à 10 ans ; 28 € / adulte. Entrée sans parcours accrobranche 5 € à partir de 3 ans.

Une virée au château pour les 500 ans de Chambord – dès 5 ans

Chambord célèbre, cette année, le 500eanniversaire de sa construction. Situé à deux heures de Paris, l’un des plus emblématiques château de l'Hexagone se prête idéalement à une escapade familiale. Déambuler dans la demeure de François Ier, évoluer dans ses jardins à la française offriront une remontée dans le temps spectaculaire. Pour en profiter pleinement, un passeport journée est proposé à partir du 27 avril et jusqu’au 29 septembre. Outre la visite du château et des jardins, il donne accès à la location d’un histopad pour ne rien manquer de la visite, ainsi qu’au spectacle Chevaux Rapace, pour une immersion à l’époque des grands tournois et des combats d’épée.

Une escapade à vélo à Auvers-sur-Oise dans les pas de Van Gogh - dès 7 ans

Alors que l’exposition Van Gogh à l’Atelier des lumières offre une immersion en images dans l’œuvre du peintre, pourquoi ne pas prolonger l’expérience le temps d’une escapade à Auvers-sur-Oise à bicyclette. L’agence Bikool propose de louer des vélos (15 € la journée / adulte, 10 €/ enfant) à récupérer directement à l’office de tourisme. De là, les familles pourront emprunter la boucle d’Auvers-sur-Oise, un itinéraire fléché de 33 kilomètres qui passe par de nombreux sites mémorables. Parmi eux : la maison du Docteur Gachet, médecin de Van Gogh, l’auberge Ravoux, dernier lieu de vie du peintre, avant de quitter Auvers pour une balade entre églises, châteaux et pique-nique sur les bords de l’Oise. Un parcours de quatre heures qui garantira aux parents une soirée tranquille.