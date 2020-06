«La France baladeuse» : un podcast pour découvrir le pays vu par ses habitants

Alors que le choix de destinations cet été s'annonce restreint en raison de la crise du coronavirus, le podcast «La France baladeuse» pourrait s'avérer précieux. Ils propose aux auditeurs de découvrir la France, guidés par ses habitants.

Qui connaît mieux, en effet, une région ou une ville que ceux qui les habitent ? «Je laisse les gens me guider, explique Paul Engel, le fondateur du podcast, né quelque années après le blog Petits Voyageurs. Je veux que ce soit les habitants d'une ville qui me la présentent. Il s'agit de raconter des histoires, plutôt que de donner des conseils.»

Sur dix épisodes, on pourra ainsi suivre Lucie, Kevin, Kantutita, Laura ou encore Mitchka, qui partagent leurs coups de coeur et leur vision d'un lieu, de Mulhouse à Paris, en passant par la Normandie, le bassin de Thau, la Côte Atlantique ou encore les Pyrénées.

Et le format podcast se prête particulièrement bien aux déambulations. «J'ai toujours aimé écouter les carnets de voyage à la radio, confie Paul Engel. En l'absence d'images, on a tout loisir d'imaginer la destination, et c'est toujours intéressant, lorsque l'on se rend finalement sur place, de voir les différences qui peuvent exister entre ce que l'on avait imaginé et la réalité».

Parmi les nombreux endroits qu'il a visité en France, le fondateur du podcast reste particulièrement marqué par la Normandie et la côte d'Albatre, ou encore par la château du Haut-Konigsbourg, où il a pu se rendre tout en haut du donjon qui domine la vallée d'Alsace.

Le podcast consacrera ses prochains épisodes à la «route des vacances», pour des épisodes qui témoigneront de cet été très particulier que traverse la France.

Tous les épisodes de «la France baladeuse» sont à retrouver ICI.