Paris : à quoi ressemblera Paradiso, le premier cinéma-hôtel de la capitale ?

Si la crise sanitaire le permet, Paradiso sera inauguré en mars prochain. Grâce à un concept unique, ce premier cinéma-hôtel situé dans le 12e arrondissement de Paris, proposera de visionner des films sur grand écran directement en chambre, à défaut de les découvrir dans les salles obscures toujours fermées.

Nathanaël et Elisha Karmitz, ces deux frères à la tête du groupe MK2, ont souhaité un boutique-hôtel quatre étoiles d’un nouveau genre et l’ont imaginé au-dessus du cinéma MK2 Nation. Les 34 chambres ainsi que les deux suites qui arborent un style mêlant béton, feutre, métal et terre cuite, se transformeront en salles de projection privées. La fenêtre laissera en effet place à un écran de trois mètres de large pour une immersion totale. S’il n’y aura pas de projectionniste, les clients pourront compter sur une tablette numérique pour passer commande avec un accès illimité à toutes les plates-formes et à une curation de films. Le tout depuis son lit, avec un grand bol de pop-corn, et à partir de 100 euros.

© Romain Ricard

Outre une loge cinéma, une salle karaoké et un café, l’hôtel Paradiso disposera également d’un toit-terrasse où il sera possible de profiter dans quelques semaines de séances en plein air. Avec à la clé, une vue imprenable sur les toits de la capitale. A noter que l’établissement a signé un partenariat avec PlayStation afin que chaque chambre soit équipée d’une console PS5. Un ultime cadeau pour les cinéphiles gamers.

Pour donner vie à ce projet qui se veut «un lien entre les arts et les cultures», Nathanaël et Elisha Karmitz ont fait appel à un collectif d’artistes tous plus talentueux et imaginatifs les uns que les autres. Parmi eux, les architectes Daniel Vaniche et Paula Castro, le styliste Alexandre Mattiussi, le musicien et chanteur Woodkid, le photographe JR, le concepteur lumière Philippe Collet, le plasticien Christian Boltanski, ou encore la décoratrice Alix Thomsen qui précise que «l’espace est décoré à l’essentiel afin de laisser le film l’envahir et le façonner de sa fantasmagorie».

Hôtel Paradiso, 135, boulevard Diderot, Paris 12e.

