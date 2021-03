Coincé dans les embouteillages, Zlatan Ibrahimovic fait du stop sur l’autoroute pour se rendre au festival San Remo

Alors qu’il était attendu pour animer le festival de musique de San Remo, en Italie, Zlatan Ibrahimovic s’est retrouvé coincés dans de gigantesques embouteillages à cause d’un accident, l’attaquant de l’AC Milan est descendu de son véhicule pour faire du stop, et est reparti à moto.

Il n’est arrivé que vers 23 heures sur la scène du festival retransmis en direct à la télévision italienne, rapporte la Gazzetta dello sport. Le footballeur a alors expliqué les raisons de son retard : «J’ai été coincé dans les bouchons pendant plus de trois heures, je n’en pouvais plus. J’ai donc dit à mon chauffeur "laissez-moi sortir", raconte Zlatan Ibrahimović. J’ai arrêté un motard, et heureusement, c’était un supporter de Milan. Alors qu'il me conduisait vers San Remo, il m'a confié que c'était sa première fois sur l'autoroute. Nous avons fait 60 km comme ça.»

Le footballeur a notamment immortalisé ce trajet en moto avec son smarphone, et la vidéo a été diffusée par la presse italienne.

Souffrant actuellement d’une blessure à l’adducteur gauche, l’attaquant de l’AC Milan pourrait encore être éloigné des terrains de football pendant quelques semaines, et pourrait même rater, selon la presse italienne, le 8ème de finale de la Ligue Europa contre son ancien club, Manchester United.