Zlatan Ibrahimovic : le footballeur quitte (presque) les terrains pour la musique et la télévision

La superstar Zlatan Ibrahimovic, qui officie actuellement à l'AC Milan, va délaisser les crampons et s’éloigner des terrains pour quelques jours. Le Suédois a en effet accepté d'être l'un des présentateurs du festival de chanson de San Remo, cette grand-messe cathodique qui sera suivie par des millions d’Italiens chaque soir sur la Rai, du 2 au 6 mars.

Pour lui permettre d'assurer ses nouveaux engagements, une partition sur-mesure a été établie. Zlatan Ibrahimovic jouera contre l'Udinese à domicile le mercredi 3 mars en soirée, puis à Vérone le dimanche 7 mars dans l'après-midi. «Il sera là mardi, mercredi il aura un match, et il reviendra de jeudi à samedi» à San Remo, a expliqué Amadeus, l'organisateur du festival annuel.

-7 giorni e si torna a volare altissimo #Sanremo2021 pic.twitter.com/8KQB90BYJa — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 23, 2021

Selon La Gazzetta dello sport, l’attaquant de 39 ans devrait s'entraîner lundi au centre d'entraînement de Milan, au lendemain du match prévu dimanche soir dans la capitale contre l'AS Rome. Ensuite, il poursuivra l’exercice mardi à San Remo avec un membre de l'encadrement technique du club, puis de nouveau vendredi et samedi dans la ville balnéaire avant le match du dimanche à Vérone.

Au milieu de la semaine, il doit revenir le mercredi matin à Milan pour le match contre Udinese en soirée, précise le journal milanais, qui indique que le club avait été prévenu de cet engagement extra-sportif du Suédois en août, avant qu'il ne prolonge son contrat d'un an avec l'AC Milan.

Si le club ne s'est pas exprimé officiellement sur cette semaine un peu particulière pour le joueur, on rappelle en interne que «Ibra est un professionnel d'expérience» et que la saison dernière, pendant la suspension du championnat pendant plus de trois mois pour cause de pandémie de coronavirus, il «avait toujours réussi à se tenir en forme».

Reste à savoir si Zlatan Ibrahimovic va assurer avec un micro, et oser pousser lui aussi la chansonnette.

A voir aussi