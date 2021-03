La Porsche 911 jaune de Pablo Escobar mise en vente

Une Porsche 911 jaune, datant de 1974, est actuellement mise en vente aux Etats-Unis pour plus de 2 millions de dollars. Ella a appartenu au célèbre trafiquant de drogue Pablo Escobar.

«El Patron» était en effet un grand amateur de sports automobiles, et de vitesse en général. A la fin des années 1970, il a même participé à des compétitions officielles. D'abord au volant d'une Renault 4, puis d'une Simca, et enfin avec cette Porsche de course.

S'il n'était pas encore le baron de la drogue qu'il deviendra, les rumeurs disent que c'est l'argent de ses premiers trafics qui lui auraient permis d'acquérir tous ces véhicules. Certains assurent également qu'Escobar prenait déjà des libertés avec les règles lors des courses, et qu'il n'hésitait pas à menacer ses adversaires pour grappiller des places sur la piste.

Mais Pablo Escobar n'est pas la seule célébrité à avoir conduit cette Porsche 911 jaune. Le bolide allemand également eu pour pilote Emerson Fittipaldi, premier champion du monde de Formule 1 brésilien. Ce modèle avait été produit à seulement 15 exemplaires à l'occasion de la Course internationale des champions, en 1974. Un glorieux passé qui explique qu'elle soit vendue au prix de 2,2 millions de dollars (environ 1,8 million d'euros) par Atlantis Motor Group.

Les deux derniers modèles du genre vendus, qui avaient appartenu aux pilotes américains Mark Donohue et Peter Revson, étaient déjà partis pour 2,3 millions de dollars.