Il perd son jouet Buzz l'Eclair dans un avion, les employés de la compagnie lui font une jolie surprise

«Vers l'infini et l'au-delà !». Pourtant très attaché à son jouet Buzz l'Eclair, Hagen Davis, un petit américain d'à peine deux ans l'a malencontreusement oublié dans un avion. Retrouvé par l'équipage, il a finalement pu lui être renvoyé... avec une petite surprise.

«Où est Buzz ?». C'est ce qu'Hagen n'a cessé de répéter dans la voiture de location, alors que ses parents et lui-même – qui venaient d'atterrir à Dallas (Texas) depuis Sacramento (Californie) – se rendaient à un enterrement. Sa mère, qui a réalisé que le jouet était perdu, lui a alors dit que Buzz l'Eclair – l'un des héros du film Toy Story – était parti «en mission spéciale» et qu'il allait bientôt rentrer. C'est-à-dire qu'elle allait lui en acheter un nouveau.

Mais c'était sans compter sur l'équipage de la Southwest Airlines et plus particulièrement sur deux de ces membres. D'abord, Beth Buchanan, qui a retrouvé Buzz en vérifiant sous les sièges de l'avion après le dernier vol de celui-ci à l'aéroport de Little Rock (Arkansas). Et ensuite, Jason William Hamm, qui l'a aidé à retrouver le propriétaire du jouet. Celui-ci étant heureusement marqué du prénom d'Hagen, sous la botte de Buzz.

Un colis personnalisé

Un indice important qu'il leur a permis de retrouver la trace d'Hagen Davis, en épluchant la liste des passagers. Ils ont ensuite contacté la famille pour leur demander à quelle adresse ils pouvaient renvoyer le jouet perdu. Mais alors qu'ils auraient seulement pu empaqueter Buzz l'Eclair dans un simple carton, Jason a pris non seulement le temps de personnaliser le colis, en dessinant sur la boite, mais aussi de réaliser une série de portraits du célèbre astronaute de Toy Story.

«Je voulais juste qu'il passe un bon moment, quand il ouvrirait son colis», a ainsi expliqué Jason William Hamm, qui a également raconté au Washington Post qu'il était papa d'un jeune garçon autiste, et qu'il connaissait la souffrance d'un enfant qui perdait un jouet. «J'étais persuadé qu'il adorerait. Je ne le connaissais pas, mais je savais qu'il était probablement très triste d'avoir perdu Buzz», a-t-il témoigné.

Une suprise de taille

Et qu'elle ne fut pas la surprise d'Hagen de retrouver son jouet dans un carton parfaitement décoré et rempli de jolies surprises. A l'intérieur se trouvaient en effet des photos de Buzz l'Eclair, prises un peu partout dans la tour de contrôle mais aussi sur le tarmac de l'aéroport et bien sûr, dans la cabine du commandant de bord.

Et ce n'est rien de dire que le paquet a fait son effet, laissant Ashley, la mère du petit garçon, sans voix. Quant à Hagen, il était juste très heureux de retrouver son jouet. Ashley a d'ailleurs prévu de conserver la boite et les photos le plus longtemps possible, afin d'expliquer à son fils à quel point un étranger a été gentil avec lui. «Prendre le temps et faire autant d'effort de la part d'un homme d'un homme qui ne nous connaissait même pas, c'est juste incroyable», a-t-elle témoigné.