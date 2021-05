Nommée Siri, elle demande un MacBook gratuit à Apple pour rattraper des années de moqueries

Après des années à supporter les blagues douteuses sur son prénom, Siri Hafso estime qu'Apple lui doit bien ça. Cette jeune Américaine de 29 ans, homonyme de l'assistant vocal de la firme à la pomme, a écrit une lettre à Tim Cook, le PDG, pour obtenir un MacBook gratuit.

La missive, postée sur Twitter samedi 22 mai, commence ainsi : «Bonjour Tim ! J'irai droit au but. J'ai une faveur à demander». Avec humour, Siri Hafso décrit ensuite à quoi ressemble le quotidien lorsqu'on porte un tel prénom.

Hi @Apple! I wrote a letter to your CEO. Can you spare a computer in return for years and YEARS of Siri jokes? #heysiri pic.twitter.com/NVuvszF2Kv

— Siri Hafso (@sirihaf) May 22, 2021