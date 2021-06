Gad Elmaleh dévoile sur Youtube une anecdote surprenante

Invité à un concours d’anecdotes consacré aux pires hontes sur la chaîne YouTube de McFly et Carlito dimanche 27 juin, Gad Elmaleh a livré une histoire qu’il n’avait jamais osé raconter.

« C’est pas évident à raconter, je ne l’ai jamais fait », commence Gad Elmaleh face à un public d’influenceurs comme Léna Situations ou encore Bilal Hassani. Dans le troisième épisode de la saga « Nos pires anecdotes », consacré aux hontes et posté sur la chaîne des célèbres youtubeurs McFly et Carlito, connus pour avoir organisé un autre concours d'anecdotes avec Emmanuel Macron, l’humoriste s’est prêté au jeu et a partagé une histoire pour le moins surprenante. « J’en ai honte mais je l’assume », concède-t-il.

Une histoire difficile à raconter

L’histoire prend place il y a une quinzaine d’années. L’humoriste est alors en tournée à Nice. « J'étais en rodage d'un spectacle et la particularité de ce théâtre était qu'il n'y avait pas de loges », commence-t-il. Juste avant le début du spectacle, alors qu’il n’y avait qu’un rideau séparant la scène, le comédien explique avoir soudainement une envie pressante. « Mon régisseur est arrivé et m'a tendu une bouteille mais je lui ai dit que cela n'allait pas suffire. Il va alors me chercher un sachet.. Que j'ai transformé en toilettes », raconte l’humoriste de 50 ans sous les regards hilares de l’audience.

Il raconte avoir ensuite passé le « pire spectacle de sa vie », déconcentré par le sachet qu’il avait du laisser sur le coté de la scène. L’ex-compagnon de Charlotte Casiraghi explique même avoir du se prêter à une petite séance d’autographes et de photos en possession du sachet, n’ayant pas eu le temps de s’en débarrasser avant de sortir du théâtre. « Je ne voulais pas que mon régisseur s’en occupe », détaille l’interprète de Coco, qui se retrouve dans une voiture en direction d’un restaurant toujours sans avoir pu se débarrasser du sachet.

De mulptiples péripéties

Le sac reste ainsi toute la soirée au vestiaire du restaurant. Gad Elmaleh fini même par passer une « très bonne soirée ». À la fin du dîner, et alors qu'il souhaite récupérer le fameux sachet au vestiaire, le patron lui annonce qu'il a « tout laissé dans le sac de son amie », la responsable des costumes, qui était déjà rentrée chez elle. « Et là, je me décompose », se rappelle Gad Elmaleh. Il décide alors de faire « un truc fou ». « Je rentre dans son appart, je cherche le sac, je le vois, je le prends et le jette par le fenêtre », s'exclame-t-il alors. « Je n'ai plus jamais revu cette femme et si elle voit aujourd'hui cette vidéo, elle saura ce qu'il y avait dans ce sac », a-t-il conclu.

Si l’histoire est hilarante, elle semble avoir traumatisé le comédien, qui explique avoir eu du mal à raconter cette histoire.