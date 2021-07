Autriche : un homme se fait mordre par un python dans ses toilettes

Un Autrichien de 65 ans a récemment vécu une sacré expérience. Alors qu’il se trouvait assis sur ses toilettes au petit matin, il a été surpris par la présence d’un python qui se trouvait à l’intérieur de la cuvette.

Et l’animal qui mesure 1m60, n’a pas été tendre avec le sexagénaire, puisque certainement dans un comportement de défense, le serpent lui a mordu «les parties génitales». L’homme a effet ressenti un «pincement» juste après s’être confortablement assis sur le siège des toilettes peu après 6h du matin, a rapporté The Guardian.

An Austrian had the kind of morning that nightmares are made of on Monday when a python slid through his drains and bit him while he was sitting on the toilet.





