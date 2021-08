JO de Tokyo : un athlète égaré se fait prêter de l'argent pour un taxi et remporte la médaille d'or

L'athlète jamaïcain Hansle Parchment a failli manquer sa demi-finale du 110 mètres haies aux JO de Tokyo. Heureusement pour lui, une bénévole lui a sauvé la mise.

Le 4 août dernier, le hurdleur (c'est ainsi que l'on appelle les coureurs de haies) avait rendez-vous pour disputer la demi-finale du 110 mètres haies. Manque de chance, il s'est trompé de bus et a pris la direction du centre aquatique au lieu du stade olympique national de Tokyo.

Paniqué, l'athlète a alors demandé de l'aide auprès d'une bénévole qui lui a donné de l'argent pour qu'il puisse prendre un taxi. Le coureur a ainsi pu arriver à l'heure pour l'échauffement. Arrivé deuxième de la course, Hansle Parchment s'est qualifié pour la finale où il a remporté la médaille d'or. Un sacre qu'il a tenu à partager avec sa bienfaitrice.

La volontaire invitée en Jamaïque

Comme on le voit dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, le champion l'a retrouvée pour la remercier et lui rembourser le taxi. Un beau moment pour la jeune bénévole, prénommée Trijana, qui a pu tenir dans ses mains la médaille d'or et repartir avec un maillot officiel de la délégation jamaïcaine.

L'histoire est remontée jusqu'aux oreilles des autorités jamaïcaines. «Chaque Jamaïcain sait que la gratitude est un "must". Hansle Parchment le démontre parfaitement» a réagi le Premier ministre Andrew Holness sur Twitter. Le ministre du tourisme de l'île a même invité Trijana à venir visiter la Jamaïque.